Jefe de la Dea anuncia investigación independiente sobre distribución de fentanilo en Nuevo México

El jefe de la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) pidió este jueves una investigación independiente en torno a una operación que supuestamente permitió una masiva venta de fentanilo en el estado de Nuevo México (suroeste) durante dos años.

El objetivo era permitir la libre venta de la potente droga para rastrear las cadenas de distribución y fabricación.

Según un agente denunciante de la DEA, David M. Howell, la táctica fue empleada entre 2023 y 2025 en este estado fronterizo con México, a pesar de la alarma sanitaria en torno al fentanilo.

El presidente Donald Trump declaró esa droga sintética como un "arma de destrucción masiva" el año pasado, para dar a las agencias policiales más poder para afrontar el problema.

"Le escribo para solicitar que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una revisión independiente de la conducta de la DEA en relación con (...) las alegaciones públicas del agente especial David M. Howell", explicó la carta del administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

Las acusaciones del agente fueron recogidas por medios de comunicación estadounidenses.

Los agentes de la DEA "se enfrentan a organizaciones criminales extraordinariamente peligrosas cada día, a menudo tomando difíciles decisiones operativas", asegura el jefe de la agencia, y esas acciones "merecen una evaluación objetiva".

Las operaciones policiales que permiten actos delictivos de forma voluntaria han provocado regularmente escándalos en Estados Unidos.

Entre 2006 y 2011 la agencia de control de armas lanzó la operación "Fast and Furious" que permitió el contrabando de armas entre Arizona y México, sin el conocimiento del gobierno mexicano, para rastrear sus compradores.

El Fiscal General en esa época, Eric Holder, fue en consecuencia juzgado en desacato por el Congreso en 2012.