Jefe de la ONU advierte contra el retorno de una "guerra total" en Oriente Medio

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el miércoles sobre el riesgo de regresar a una "guerra total" en Oriente Medio, después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques

"No debemos minimizar el riesgo de que un intercambio de fuego reducido se convierta en fuego total o, en otras palabras, en una guerra total", declaró Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la región.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, coincidió con Guterres y dijo que estaba "horrorizado por el hecho de que vemos una escalada tras otra".

"Estamos, quiero decir, siempre muy aliviados cuando se anuncian altos al fuego, pero los altos al fuego deben respetarse plenamente. El derecho internacional debe respetarse plenamente", declaró Türk en Ginebra

La guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió los mercados mundiales antes de que comenzara la frágil tregua en abril

Irán dijo que atacó bases estadounidenses en Jordania y Bahréin el miércoles, después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran bombardeos contra la república islámica en represalia por el derribo de un helicóptero.