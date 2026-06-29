Jefe de la ONU condena expansión "implacable" de colonias israelíes en Cisjordania

El secretario general de la ONU condenó "la expansión y aceleración implacables" de las colonias israelíes en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, según un informe consultado el lunes por la AFP.

En este informe trimestral sobre la situación en Cisjordania, António Guterres "condena firmemente la expansión y la implacable aceleración de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida la continua proliferación de los puestos avanzados de colonización, que tiene lugar en paralelo a un incremento de la violencia relacionada con los colonos y de las restricciones de acceso de los palestinos a sus tierras".

"Estos acontecimientos alimentan las tensiones, arraigan aún más la ocupación israelí ilegal, socavan el derecho de los palestinos a la autodeterminación y amenazan la viabilidad de un Estado palestino plenamente independiente, soberano y contiguo", añade.

El secretario general de la ONU advierte en particular contra el proyecto E1, que "supondría una amenaza existencial para la solución de dos Estados", israelí y palestino, al prever partir en dos Cisjordania.

"La violencia de colonos, las restricciones de acceso, las demoliciones y las prolongadas operaciones de seguridad se han intensificado en los últimos años, dando lugar a la mayor crisis de desplazamiento en Cisjordania desde 1967", subraya.

El informe denuncia asimismo el aumento de la violencia de los colonos israelíes, "con frecuencia en las proximidades y con el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes", que además "rara vez" rinden cuentas por sus ataques.

En una declaración conjunta a la prensa antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema, cinco miembros europeos del Consejo (Francia, Reino Unido, Grecia, Letonia, Dinamarca) expresaron también su preocupación por el "deterioro de la situación en Cisjordania" y condenaron "firmemente" la continuación de la colonización.

"Pedimos al gobierno israelí que ponga fin a la expansión de los asentamientos y al ejercicio de sus poderes administrativos, que garantice que los colonos que cometen actos de violencia rindan cuentas y que investigue las acusaciones contra las fuerzas israelíes", declaró el embajador francés ante la ONU, Jérôme Bonnafont, en nombre de los cinco.