Jefe de la ONU expresa su "solidaridad" con Colombia por terremoto

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su "solidaridad" con Colombia tras el terremoto, afirmó su portavoz el martes, después de que al menos 181 personas murieran en uno de los desastres naturales más mortíferos que ha sufrido ese país en años.

Guterres "expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia y hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a todos los afectados", señaló el portavoz Farhan Haq.

"Las Naciones Unidas mantienen un estrecho contacto con las autoridades colombianas y están apoyando la respuesta liderada por el gobierno según lo solicitado", añadió.