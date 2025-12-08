Jefe de la ONU llama a una desescalada entre Camboya y Tailandia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes moderación a Camboya y Tailandia después de nuevos enfrentamientos en la frontera que dejaron cinco muertos, informó su portavoz.

Guterres "insta a ambas partes a ejercer la moderación y evitar una mayor escalada", dijo el portavoz Stephane Dujarric en un comunicado, donde hizo un llamado a "reafirmar el compromiso con el alto el fuego" negociado a principios de este año.

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados en julio con saldo de 43 muertos y 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de la tregua.

