LA NACION

Jefe de la ONU llama a una desescalada entre Camboya y Tailandia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes moderación a Camboya y Tailandia después de nuevos enfrentamientos en la frontera que dejaron...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Jefe de la ONU llama a una desescalada entre Camboya y Tailandia
Jefe de la ONU llama a una desescalada entre Camboya y TailandiaShutterstock

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes moderación a Camboya y Tailandia después de nuevos enfrentamientos en la frontera que dejaron cinco muertos, informó su portavoz.

Guterres "insta a ambas partes a ejercer la moderación y evitar una mayor escalada", dijo el portavoz Stephane Dujarric en un comunicado, donde hizo un llamado a "reafirmar el compromiso con el alto el fuego" negociado a principios de este año.

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados en julio con saldo de 43 muertos y 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de la tregua.

abd/vla/mel/mr

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La historia de Claude, el caimán albino de ojos rosas que murió a los 30 años en San Francisco
    1

    La historia de Claude, el caimán albino con ojos rosas de San Francisco que murió a los 30 años

  2. Las nuevas leyes laborales de Gavin Newsom que impactan en trabajadores de California en 2026
    2

    Las nuevas leyes laborales de Gavin Newsom que impactan en trabajadores de California en 2026

  3. El DMV de Nueva York abre oficina en el Bronx: los detalles
    3

    En el Bronx: la nueva oficina del DMV en Nueva York para tramitar licencias y registrar nuevas placas

  4. Cuáles son las leyes que entraron en vigor en Texas en diciembre 2025
    4

    Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en diciembre 2025

Cargando banners ...