El canciller israelí puso como ejemplo el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas para criticar a Reino Unido

En medio de un duro discurso en la ONU, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, puso como ejemplo el conflicto de la soberanía por las islas Malvinas para criticar al Reino Unido. “Es nuestro país. Y no está a 30.000 kilómetros de nuestro territorio como las islas Falklands, que los argentinos llaman islas Malvinas”, señaló.

Durante la última sesión sobre Oriente Medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se realizó el miércoles en Nueva York, Israel recibió duras críticas de sus integrantes, incluido Reino Unido, actualmente a cargo de la presidencia rotativa del cuerpo.

La secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Reino Unido, Yvette Cooper, le reprochó a Israel que las violaciones del alto al fuego en la franja de Gaza amenazaron con descarrilar el esfuerzo de llegar a un acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos. En su exposición mencionó el aumento de víctimas y la profundización de la inestabilidad en los territorios ocupados.

“Necesitamos ver fortalecida a la policía palestina, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la Franja”, remarcó.

Sa’ar le respondió a la funcionaria británica, en el marco de un discurso que enfocó en el histórico apoyo de Reino Unido a Israel. El canciller hizo referencia a algunos momentos claves de esta relación. “En 1921, el entonces secretario colonial Winston Churchill dijo en su visita a la tierra de Israel: ‘Es manifiestamente correcto que los judíos tengan un hogar nacional, y ¿dónde podría ser sino en esta tierra con la que durante más de 3000 años han estado íntima y profundamente asociados?’“, señaló.

Luego, mencionó como en 1922, en el Consejo de la Liga de las Naciones -predecesor de las Naciones Unidas- “le dio la tarea a Reino Unido de restablecer un hogar nacional judío”. “Señora Presidenta, ¿qué queda de la elevada tradición histórica de Balfour y Churchill?“, reclamó en relación a la carta emitida en 1917 por el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour.

“Las afirmaciones en esta discusión son una de muchas y son otro ejemplo más de la obsesión hipócrita con la presencia judía en el corazón de nuestra pequeña tierra. La afirmación de que los israelíes no pueden vivir en Judea y Samaria no sólo es incompatible con el derecho internacional y con la propia declaración tonta de Gran Bretaña, sino que está moralmente distorsionada”, continuó.

Javier Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar en noviembre del 2025. Presidencia

Fue durante esta sección del discurso que hizo mención a las islas Malvinas. “¿Cómo pueden los judíos tener permitido vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra propia civilización, la antigua Jerusalén, a la que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bel? Señora Presidenta, es nuestro país. No está a 30.000 kilómetros de nuestro país como las islas Falkland, que los argentinos llaman islas Malvinas. Una disputa que ustedes no han resuelto con Argentina hasta hoy“, señaló.

Y sumó: “Damas y caballeros, el acuerdo del siglo 2020 del presidente Trump dejó en claro que nuestras comunidades en Judea y Samaria permanecerán intactas en cualquier acuerdo permanente. Un día habrá paz. No se logrará sacando a la gente de sus hogares, ya sean judíos o árabes”.

Antecedentes

No es la primera vez que el canciller israelí menciona el conflicto por la soberanía de las islas. En diciembre, Sa’ar tomó distancia de las operaciones de la empresa israelí Navitas Petroleum en un yacimiento marítimo de las islas Malvinas. La operación había generado el rechazo del gobierno argentino, que la calificó de “ilegal e ilegítima”.

En ese entonces, Sa’ar remarcó que se trata de una “empresa privada” y advirtió que la soberanía del área “es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”.

Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido.



Con este accionar, el gobierno de Israel reconoció el conflicto de soberanía en un tono diferente al de su postura de abstención que tuvo en situaciones previas.

“Israel mantiene relaciones especiales con Argentina, bajo el liderazgo del presidente Dr. Javier Milei, que son muy apreciadas por el pueblo israelí. Por lo tanto, si bien se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel participe de alguna manera, lamentamos la difícil situación que esto ha causado en Argentina en este contexto”, señaló en una publicación de la red social X.

Y remató: “Israel espera que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos”.