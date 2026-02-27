Jefe de la ONU pide cese al fuego inmediato entre Pakistán y Afganistán (vocero)

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el viernes al cese inmediato de las hostilidades entre Afganistán y Pakistán, país que declaró una guerra abierta a su vecino tras una ofensiva afgana en la frontera.

Guterres "está profundamente preocupado por la escalada de violencia entre Afganistán y Pakistán y el impacto de esta violencia en la población civil", declaró su portavoz Stéphane Dujarric. "Exige el cese inmediato de las hostilidades y reitera su llamamiento a las partes para que resuelvan sus diferencias por la vía diplomática", añadió.

El máximo responsable de Naciones Unidas manifestó una especial preocupación por las consecuencias humanitarias para Afganistán, donde casi 22 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria.