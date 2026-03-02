Jefe de la ONU pide moderación tras ataques entre Israel y Hezbolá

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes moderación ante el aumento de los enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, según informó su portavoz.

"Estamos muy preocupados por el intercambio de disparos a través de la Línea Azul. La situación sobre el terreno está evolucionando rápidamente y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos", dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

"También somos conscientes de los ataques contra Israel reivindicados por Hezbolá y de los ataques israelíes que, según se informa, han causado 31 muertos y muchos más heridos al norte de la Línea Azul en el Líbano. Instamos a la máxima moderación y pedimos a las partes que respeten el acuerdo de cese de hostilidades".