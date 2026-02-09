Jefe de la ONU "profundamente preocupado" por medidas israelíes para reforzar control en Cisjordania

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está "profundamente preocupado" por nuevas medidas israelíes para reforzar el control en Cisjordania ocupada y allanar el camino para una mayor expansión de los asentamientos en este territorio palestino, indicó el lunes su portavoz

"El secretario general está profundamente preocupado por la reportada decisión del gabinete de seguridad israelí de autorizar una serie de medidas administrativas y de aplicación en las Áreas A y B en Cisjordania ocupada", dijo el portavoz Stéphane Dujarric

Además, Guterres advirtió que se está "erosionando la perspectiva de la solución de dos Estados", agregó Dujarric

Las medidas sobre Cisjordania fueron anunciadas el domingo por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, y por el ministro de Defensa, Israel Katz

Incluyen la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania

También se prevé la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina a Israel