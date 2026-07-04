Jefferson-Wooden supera a Richardson por una centésima y gana los 100 metros en Eugene

La velocista estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, campeona mundial de los 100 metros, confirmó este sábado su condición de favorita al imponerse por un estrecho margen a su compatriota Sha'Carri Richardson y a la virgenense británica Adaejah Hodge en el Prefontaine Classic de Eugene, correspondiente a la Liga de Diamante.

Jefferson-Wooden, de 25 años, firmó su mejor marca de la temporada con 10,78 segundos, apenas una centésima por delante de la campeona mundial de 2023 y subcampeona olímpica Richardson (10,79), mientras que Hodge terminó tercera con 10,80, una centésima más atrás.

La prueba reunió a tres de las grandes referentes de la velocidad femenina, en una cerrada batalla por el dominio de los 100 metros en una temporada sin un gran campeonato internacional.

Hodge, de 20 años, irrumpió entre la élite a comienzos de junio al registrar un espectacular 10,63 en las finales de la NCAA, un tiempo que la convirtió en la quinta mujer más rápida de la historia de la prueba.