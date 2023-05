Jennifer Aniston se disfrazó y pasó desapercibida en un local a la calle de su nueva línea de belleza

escuchar

El pasado domingo fue el lanzamiento oficial de los nuevos productos de la marca de Jennifer Aniston para el cuidado del cabello. La actriz no pasó por alto este momento y asistió personalmente a una tienda departamental para adquirir sus propios artículos. No obstante, la estrella de Friends optó por un disfraz para que no la reconocieran.

Aniston compartió su experiencia a través de sus redes sociales. “¡Estamos en vivo en Ulta Beauty! Lola Vie (su marca de productos), está oficialmente disponible en todo el país”, escribió la estrella de Hollywood en un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa a la californiana llegar al establecimiento a bordo de una camioneta conducida por alguien más. Una vez que el vehículo se detiene, comienza la transformación.

La estrella de The Morning Show destaca con un abrigo gris de lana que cubre casi todo su cuerpo. Debajo, luce un atuendo negro en su totalidad y unas zapatillas blancas. A su outfit de incógnito le agrega unos anteojos negros y un sombrero café, el cual está roto de un extremo. Una vez que oculta su identidad, baja de la camioneta y se dirige a la tienda en busca de sus artículos.

La actriz recorre varios pasillos antes de llegar a sus productos. En ese tramo, una empleada del lugar la saluda y ella contesta, pero cambia su voz para evitar ser reconocida. La grabación muestra que Aniston arriba a su destino y luego aparecen varias tomas de los estantes, donde se encuentra su mercancía y una foto en blanco y negro de ella.

Jennifer Aniston se disfrazó para presenciar el lanzamiento de sus nuevos productos para el cabello

El clip continúa con la salida de la emprendedora del local, quien lleva una bolsa naranja en la mano. Una vez que aborda su auto, muestra los productos que compró. “Oh, por dios ¡Esto es muy emocionante!”, dice segundos antes de que finalice el clip.

¿Cómo nació la marca de Jennifer Aniston?

En 2021, la actriz anunció que fabricaría su propia marca de productos del cuidado de cabello: Lola Vie. Su incursión causó expectativa entre sus fans, quienes buscaban tener una melena como la de la californiana. En una entrevista para la revista Vogue, en 2022, Aniston declaró que había trabajado durante cinco años antes de que este proyecto saliera a la luz.

Según explicó, su marca nació con el objetivo de “crear productos que promovieran la salud del cabello y que fueran multifuncionales, como una navaja suiza, pero que, al mismo tiempo, no dañaran el cabello”. La celebridad se involucró en cada detalle de la producción, desde la selección de ingredientes y la creación de fórmulas hasta la publicidad que le daría a Lola Vie. “Me encantaba el proceso y quería hacerlo de una forma mucho más significativa que como fundadora de una marca”, dijo.

Jennifer Aniston trabajó durante cinco años para desarrollar su marca de productos para el cuidado del cabello @fallontonight/Instagram

La estrella de Friends afirmó que sus productos “no contienen nada malo” y que están fabricados con ingredientes de origen natural y vegetal de alto rendimiento. “Me gusta pensar en ello como la intersección de la ciencia y la naturaleza. Además, todos nuestros productos están diseñados para ser multifuncionales. Creemos en fórmulas limpias, veganas, sin crueldad y más sostenibles”, señaló para la revista estadounidense.

