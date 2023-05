La criticaron por volar en clase ejecutiva y dejar a su hijo solo en económica, pero salió a aclarar todo

escuchar

Una influencer que se dedica a hacer contenido de viajes aprovechó el upgrade que las aerolíneas suelen ofrecer a ciertos pasajeros para pasar de clase económica a ejecutiva y lo documentó todo. En un primer momento, dijo que eligió subir de categoría a pesar de que su hijo se tenía que quedar en la más baja, pero después de volverse viral especificó que en realidad era una broma. No obstante, para ese momento sus dichos ya la habían hecho merecedora de críticas lapidarias.

La usuaria @themomtrotter, que en su biografía de Instagram describe a su familia como nómade digital, se hizo conocida en redes sociales por compartir cómo viaja de un lado a otro, ya sea en una casa rodante o cualquier otro medio de transporte que tenga a su alcance. En esta ocasión, acaparó los reflectores por esta anécdota con su hijo que causó polémica.

“Disfrutando de la clase ejecutiva con mi esposo en un vuelo de 13 horas mientras nuestro hijo de 10 años se sienta en la parte de atrás en clase económica porque no tiene el estatus United Premier 1K como nosotros y no obtuvo una mejora complementaria. Lo siento, hijo”, fue la descripción que usó para el video que publicó en Instagram. En las imágenes se los veía a ambos tomar un trago y hasta brindar por la supuesta buena noticia que habían recibido por parte de la tripulación de cabina.

Una mujer dijo que dejó a su hijo en clase económica mientras ella se fue a ejecutiva

Luego, se veía cómo la influencer instaba a sus seguidores a darles su opinión y expresar qué habrían hecho en su lugar: “¿Qué harías? ¿Opción 1, 2 o 3? ¿Y por qué? ¿El tiempo de vuelo hace una diferencia en tu decisión? ¿La edad del niño influye en tu decisión? 1) Ascenderías a clase ejecutiva y dejarías a tu hijo en clase económica 2. Darías a tu hijo la mejora de clase ejecutiva y te sentarías en económica 3) Rechazarías la actualización para que todos puedan sentarse juntos en económica”.

La comunidad virtual enseguida reaccionó y la criticó por haber tomado tal camino: “Definitivamente no habría dejado a mi chico, mis nervios y corazón no me habrían dejado”; “Estoy de acuerdo en dejar que los niños permanezcan en la clase económica, pero no solos. Tiene que haber alguien allí con ellos”. Aunque también hubo quienes estuvieron de acuerdo con ella: “Los padres trabajan duro y merecen algunos beneficios y elogios. Al final del día sigue volando en el mismo avión”; “Le daría al niño y a mi marido el upgrade y tomaría el asiento de clase económica. 13 horas de tiempo a solas es un upgrade”.

Una broma

Al ver que su publicación había generado gran revuelo, la influencer decidió aclarar la situación con otro posteo y dijo que en realidad se había tratado de una broma: “Si me has estado siguiendo durante algún tiempo, entonces sabes que sorprender a la gente es mi lenguaje del amor”. Afirmó que nunca dejaría a su hijo solo, que en todo caso al que dejaría en clase económica sería a su esposo: “No lo dejaría todavía, en unos años quizás sí”.

La mujer aclaró que su hijo estuvo con ellos en todo momento @themomtrotter/Instagram

Además, instó a la gente a no juzgar las decisiones de los demás. Desde su perspectiva, “no hay algo correcto o incorrecto”, sino que cada familia es libre de hacer lo que mejor le funcione. “El hecho de que la gente no haga las cosas como tú no significa que tu manera sea mejor”, concluyó.

