Jennifer Lopez, sobre su crisis tras divorciarse de Marc Anthony: “Traté de construir una vida perfecta”

Jennifer Lopez abrió su corazón en su documental Halftime y habló sobre algunos sucesos de su vida que la marcaron para siempre y que también repercutieron en su carrera artística. Entre ellos, se encuentra el divorcio con su exesposo Marc Anthony, con quien procreó a sus dos mellizos Max y Emme. La cantante reveló que durante un momento de su carrera sintió que ya no brillaba y que había perdido su valor como artista.

La intérprete de “On the floor” se sinceró con el público y se mostró vulnerable ante la industria de Hollywood: dijo que, al tratar de crear una vida familiar, perdió su identidad. Cuando sus hijos tenían tres años, ella y el salsero decidieron terminar su matrimonio, situación que la llevó a vivir algunos de los momentos más duros de su vida.

Jennifer Lopez en la inauguración del Festival Tribeca 2022 y el estreno mundial de su documental Halftime - (Foto Andy Kropa/Invision/AP)

JLo habló de varios episodios, algunos más complicados que otros: los productores ya no la buscaban desde ese momento, se consideraba una mamá soltera perdida y sin ningún objetivo más que sus mellizos: “Como artista, creo que perdí parte de mi identidad al tratar de construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos tenían tres años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños. A los 42 años los papeles de cine no llegaban a mi puerta y cuando volví a trabajar sentí que ya no sabía cuánto valía”, reveló.

Desde siempre, la puertorriqueña luchó contra los estándares del mundo del espectáculo en Estados Unidos y se dijo muy conmovida por todo lo que había logrado a pesar de ello. En una de sus etapas más críticas, en medio de su divorcio con Marc Anthony, volvió a brillar y retomó su camino profesional a pesar de todos los obstáculos que la vida le presentó.

Jennifer Lopez, cantando junto al padre de sus hijos, Marc Anthony, de quien se divorció en 2014 Grosby Group - LA NACION

Luego de la separación del papá de sus hijos, López se armó de valor para regresar a las pantallas y recibió su primera invitación a un proyecto luego de tanto tiempo inactiva. Fue para el programa estadounidense American Idol, donde la latina recuperó poco a poco su confianza en sí misma: “Ese fue mi primer gran trabajo después de tener a mis bebés. Fue bueno para mí porque la gente podía verme por quien era y eso cambió todo”, agregó.

El divorcio con Marc Anthony, un punto clave en su carrera

Jennifer López tocó fondo después de buscar por mucho tiempo una familia perfecta, ya que cuando no lo logró todo se vino abajo; libró una lucha contra los estereotipos dentro de la industria en contra de los latinoamericanos, en un momento en que su vida personal estaba rota. Pero, si algo caracteriza a JLo es su fortaleza, así que se esforzó en levantarse de la cama y salir adelante y decidió que era el momento de mejorar como artista. Estas facetas son las que muestra en el documental.

Su carrera renació como el ave fénix y después de la tormenta llegó a la cúspide: fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz por su papel en Estafadoras de Wall Street, una película producida por ella misma; participó en el medio tiempo del SuperBowl como artista principal junto a Shakira y después en la toma de protesta del presidente Joe Biden, donde marcó la huella latina y dio un mensaje en español.

Jennifer Lopez actuó en la toma de posesión de Joe Biden como el 46. ° y pidió un país de justicia para todos, en español Brendan McDermid - Reuters

JLo y su lucha como latina

Halftime, su nuevo documental, es una plataforma en la que la intérprete de “Dance Again” expresa su sentir y muesra las dificultades de un artista latino en el mundo del Hollywood. Jennifer López es una de las superestrellas más grandes del mundo. Sin embargo, ella considera que no se le ha reconocido como tal por el hecho de ser latina.

Tan solo en las nominaciones de los premios Oscar 2020, todo apuntaba a que estaría en la lista por primera vez luego de 40 películas en sus hombros, pero solo actrices de descendencia blanca encabezaron las nominadas a Mejor Actriz de reparto. Esta y muchas situaciones más fueron las que Lopez consideró como desplantes de la industria que tanto amaba.

Jennifer Lopez en Estafadoras de Wall Street, era de las favoritas a ser nominada al Oscar

A pesar de todo, JLo concluye su documental con el argumento de que ella no trabaja para recibir premios, sino para dar mensajes a la gente y representar a la comunidad latina en Estados Unidos. Finalmente, se sintió satisfecha con su carrera y con todo lo que ha logrado desde que a los seis años llegó al barrio del Bronx. “Yo no trabajo por los premios, yo trabajo para dar mensajes y que cuando la gente vea lo que hago me diga ‘Me inspiraste y me identifiqué contigo’”, resumió.

Es así que una de las artistas más reconocidas a nivel mundial dejó ver su lado más vulnerable tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Abrió su corazón y mostró que llegar al éxito no ha sido una tarea fácil, pero que siempre que le pongas pasión a lo que haces, podrás llegar a la cima.