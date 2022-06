¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron? La verdadera razón por la que pasaron un fin de semana en Georgia

Circulaban los rumores de que una de las bodas más esperadas del año se había llevado a cabo en secreto: la de Jennifer López y Ben Affleck. Todo apuntaba a que la pareja ya había contraído nupcias y que incluso había hecho que sus invitados firmaran un acuerdo de confidencialidad. Esto solo era la emoción de sus seguidores que deseaban verlos dando el sí en el altar. Se reveló la verdadera razón por la que la cantante y su prometido estaban en Georgia y, para la decepción de muchos, los motivos no tienen nada que ver con su unión matrimonial.

La revista española Cuore apuntó que el pasado fin de semana JLo y Ben se habían casado en una ceremonia privada, en el hotel Ritz-Reynolds en Lake Oconee en Georgia, un exclusivo y lujoso resort. Incluso, su artículo aseguraba que los trabajadores del lugar de alojamiento fueron quienes filtraron la información de la supuesta boda. La verdad es que la famosa se encontraba en esa ciudad disfrutando de una nueva adquisición, según la revista Quién.

(Archivo) Jennifer López y Ben Affleck besándose en la puerta de la casa del actor tmz.com

Jennifer López disfrutaba de su nuevo y espectacular vehículo Rolls-Royce, valuado en 500.000 dólares. Fue un fin de semana tan relajante y de disfrute, que hasta se lo prestó a su futuro esposo para que diera un paseo junto a su hijo Samuel, después de que ella lo utilizó para trasladarse a un estudio de grabación. Mientras paseaba en su convertible, el mundo se volvió loco por su supuesta boda secreta.

Así luce el nuevo Rolls-Royce de Jennifer Lopez

Affleck también pudo disfrutar de las amenidades del nuevo Rolls-Royce, aunque no fue una experiencia del todo cómoda porque es tan ostentoso que no sabía cómo abrir el baúl. El actor y su pequeño fueron de compras, pero por más que intentó abrir la cajuela no lo logró y terminó guardando las bolsas en la parte delantera.

El nuevo Rolls-Royce de JLo

El precio base del nuevo carro de la intérprete de “On the floor” es de 370.000 dólares, pero se calcula que el de ella tenga algunos lujos y funciones premium que lo hacen rebasar un costo de 500.000 dólares. Según el sitio web de la marca de autos, la nueva adquisición de JLo tiene características muy modernas, muy acordes a ella, ya que es una fiel amante de los vehículos.

Su Rolls-Royce Dawn, ofrece una experiencia sensorial para todos los climas, su alta tecnología y su generosa cabina de cuatro asientos promete comodidad para todos los tripulantes. Tiene una aerodinámica avanzada, lo que significa que todos los pasajeros están protegidos del viento mientras están en armonía con los elementos del coche.

El nuevo vehículo de JLo es un descapotable de cuatro asientos

Además, está equipado con sensores que permiten que el conductor lo maneje tan solo con su voz o pequeños toques en el tablero; por ejemplo, con un solo toque, el techo descapotable se mueve a su antojo. Este último elemento está fabricado de carbono y aluminio ultraligeros, lo que brinda una sensación de comodidad y facilidad al momento de hacer el vehículo convertible.

Respecto a su tapizado, cuenta con algunos elementos artesanales, aunque todo depende del modelo del Dawn que se elija. Tiene un elegante tapizado de cuero en sus asientos, diseñado para dirigir el flujo del aire y además le da un toque de lujo, una adquisición digna de una diva como JLo.