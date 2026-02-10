Jimmy Butler se somete a cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado derecho

SAN FRANCISCO (AP) — El base de los Warriors de Golden State, Jimmy Butler, se sometió a una cirugía en la rodilla derecha el lunes para reparar el ligamento anterior cruzado desgarrado, una lesión que puso fin a su temporada el mes pasado

La cirugía fue realizada por el Dr. Bert Mandelbaum en Los Ángeles, y el equipo informó que comenzaría un programa de rehabilitación de inmediato, con una actualización sobre su progreso esperada a principios de la próxima temporada

Butler se lesionó en el tercer cuarto de la victoria contra su antiguo equipo de Miami el 19 de enero, momentos después de recibir un pase en la pintura y caer de manera dura y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta

La rodilla de Butler se dobló al aterrizar e hizo una mueca de dolor y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla

El partido del lunes contra Memphis marcó el décimo juego que Butler se perdió, y los Warriors no han sido los mismos sin él

Butler promedió 20,0 puntos, 5,6 rebotes, 4,9 asistencias y 11,5 robos jugando 31,1 minutos en 38 juegos. Fue adquirido por los Warriors el año pasado en el intercambio que envió a Andrew Wiggins al Heat

