João Félix avisa a Croacia: "Tenemos mucha confianza en que vamos a ganar"

El mediapunta João Félix afirmó este lunes que Portugal mantiene la confianza pese a empatar sin goles contra Colombia en la última jornada de grupos y se mostró convencido de que la Seleçao superará a Croacia en dieciseisavos.

"Que hayamos empatado dos partidos no significa que exista desconfianza (...) Tenemos mucha confianza en que vamos a ganar", declaró Félix en una rueda de prensa previa al entrenamiento de Portugal en Palm Beach (Florida).

El jugador del Al Nassr saudita admitió que Portugal no estuvo a su mejor nivel contra Colombia, el sábado en Miami. "Creo que entramos un poco en su juego, un juego muy de transición. Tuvimos poco control del partido", explicó.

Félix advirtió que Portugal deberá "redoblar la atención" ante Croacia, ya que "cualquier error puede ser fatal" en las rondas eliminatorias.

Según él, Portugal se siente cómodo ante un rival como la selección balcánica, a la que se ha enfrentado en numerosas ocasiones en los últimos años.

"Sabemos lo que podemos esperar de ellos. Sabemos lo que tenemos que hacer", afirmó el mediapunta, que consideró una ventaja enfrentarse a una selección europea cuyo estilo de juego conocen bien, después de que Portugal sufriera más de lo esperado ante rivales de otros continentes en este Mundial, como RD Congo (1-1) y Colombia.

El jugador de 26 años añadió que alcanza la fase decisiva del torneo en el mejor momento de su carrera. "Llego con más confianza que nunca. Ha sido un año increíble", dijo sobre el título de liga conquistado por Al Nassr.

En comparación con su anterior Mundial, el de Catar 2022, dijo sentirse más maduro. "Entiendo mejor el juego, los movimientos, cuándo atacar y defender, cuándo tener paciencia".