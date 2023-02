Joe Biden hará una fuerte defensa de su plan económico ante el Congreso en el discurso del Estado de la Unión

escuchar

WASHINGTON.- Con su popularidad estancada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará una fuerte defensa de su política económica ante el Congreso en su discurso sobre el Estado de la Unión al afirmar que el país está saliendo de la crisis de la pandemia del coronavirus más fuerte y su gobierno está construyendo una economía en la cual “nadie se queda atrás”, en su último intento por calmar las ansiedades de la gente ante el rebrote inflacionario y la amenaza de una recesión.

“Demasiadas personas se han quedado atrás o han sido tratadas como si fueran invisibles. Tal vez ese eres tú viendo en casa. Recuerdas los trabajos que se fueron. Y te preguntas si aún existe un camino para que tú y tus hijos salgan adelante sin alejarse. Lo entiendo. Por eso estamos construyendo una economía en la que nadie se quede atrás”, dirá Biden. “Los trabajos están regresando, el orgullo está regresando debido a las decisiones que tomamos en los últimos dos años. Este es un plan para los trabajadores para reconstruir Estados Unidos y hacer una diferencia real en sus vidas”, remarcará el mandatario.

Joe Biden, al bajar del Marine One, en la Casa Blanca. (AP Photo/Susan Walsh) Susan Walsh - AP

Biden irá al Congreso para brindar su segundo discurso sobre el Estado de la Unión en un momento bisagra en su vida, y en su larga carrera política. La campaña hacia la elección presidencial de 2024 comienza a ganar temperatura y espacio mediático, y Estados Unidos –y el mundo– aguardan en vilo una decisión de Biden sobre su futuro. Biden ha dicho en reiteradas oportunidades que tiene la intención de ir en busca de su reelección, pero ha dejado latente la posibilidad de dar un paso al costado.

Con 80 años, Biden ya es el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, y de buscar un segundo mandato y obtenerlo, tendría 86 años al dejar la Casa Blanca. Una encueste reciente de la agencia de noticias AP reveló que apenas el 22% del país cree que debería competir nuevamente por la presidencia debido a su edad. Biden prometió anunciar su decisión a principios de este año, y hay quienes ven en la demora una intención más firme de competir. El discurso le dio a Biden una última oportunidad de desplegar sus mejores argumentos para permanecer en la Casa Blanca, si es que finalmente decide intentarlo.

Con ese trasfondo, el mensaje de Biden, el tercero que brinda en el Congreso ante senadores y congresistas, tiene una misión concreta: intentar cerrar la grieta entre el descontento y la ansiedad de la gente y la visión de la Casa Blanca de que Biden lidera una buena gestión que está resolviendo los problemas.

“La historia de Estados Unidos es una historia de progreso y resiliencia”, dirá Biden. “Somos el único país que ha salido de cada crisis más fuerte que cuando entramos. Eso es lo que estamos haciendo de nuevo”, completará, según citas difundidas por la Casa Blanca.

Visión antagónica

Dentro del gobierno de Biden creen que su presidencia ha sido exitosa, y ha logrado amasar varios logros históricos. Mencionan, por ejemplo, los más de 12 millones de empleos nuevos –más que cualquier otro mandato de cualquier otro gobierno–; la ley de infraestructura que generó una fuerte expansión de la obra pública y la lucha contra el cambio climático, o sus planes para ampliar la cobertura social y de salud para los norteamericanos, además de la reconstrucción de las históricas alianzas de Estados Unidos con Europa para ayudar a Ucrania contra la invasión de Rusia. Pero la gran mayoría de los norteamericanos tiene una visión antagónica: apenas un 36% cree que Biden ha tenido “grandes logros”, según una encuesta reciente del Washington Post y la cadena ABC. Un 62% del país cree que la administración demócrata “no ha logrado mucho” o ha conseguido “poco o nada”, según el mismo sondeo.

Y si bien la inflación ha comenzado a desacelerarse, el alza del costo de vida y las subas en las tasas de interés de la Reserva Federal para frenar los precios generó daño en el bolsillo de los norteamericanos. Pese a la mejora del empleo, y aun cuando la economía ha logrado por ahora esquivar una recesión, un 55% de los norteamericanos dijo en diciembre que tenía dificultades financieras en sus hogares, según Gallup.

“Mi plan económico es invertir en lugares y personas que han sido olvidadas”, dirá Biden.

Pese a ese panorama ciertamente desalentador, Biden puso especial énfasis en su agenda económica y citó la mejora en el empleo –la desocupación se encuentra en el 3,4%, un piso histórico­– y en otros indicadores, como el aumento de los salarios, como una evidencia irrefutable de que su política económica ha dado resultados. El Partido Republicano, ahora en la oposición, rechaza de manera tajante esa conclusión y las políticas “socialistas” de Biden.

Las escenas en el Congreso eran un testimonio del clima político en Washington. De un lado, aplausos de pie en la bancada de los demócratas. Del otro lado del pasillo, caras de piedra de los republicanos, sentados, y ahora en control de la Cámara de Representantes.

Biden se apegó a dos definiciones que se repiten año tras año. Dijo que el estado de la unión era “fuerte”, y ensayó un llamado a la unidad al convocar a los republicanos y al país a trabajar juntos, justo en medio de una fuerte pelea con la oposición, que se niega a subir el techo de la deuda para que el gobierno norteamericano pueda seguir pagando las cuentas.

“A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso. La gente nos envió un mensaje claro. Luchar por luchar, poder por el poder, conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte”, dijo.