Joey Ortiz roza el ciclo y los Cerveceros vencen 4 a 3 a los Mets en un final tenso

MILWAUKEE (AP) — Joey Ortiz se fue de 3-3 y se quedó a un jonrón de completar el ciclo para ayudar a los Cerveceros de Milwaukee a derrotar 4-3 a los Mets de Nueva York el miércoles.

Christian Yelich impulsó dos carreras y Logan Henderson igualó un máximo de su carrera con nueve ponches para Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, que se llevó dos de tres ante Nueva York. Marcus Semien y Brett Baty conectaron jonrones por los Mets, que están últimos en el Este de la Nacional.

El mexico-estadounidense Ortiz conectó un triple de dos carreras en la segunda entrada, pegó un sencillo en la cuarta y logró un doble automático en la sexta antes de recibir una base por bolas en la octava. También realizó una atrapada en zambullida a un rodado de A.J. Ewing y lanzó a primera para el último out.

Ortiz batea para .373 (19 de 51) desde el 4 de julio, al mejorar su promedio de la temporada de .201 a .239.

Henderson (4-1) permitió cinco hits y dos carreras sin otorgar boletos en cinco entradas. Enfrentó a una alineación de los Mets sin el cinco veces All-Star Juan Soto, quien tuvo el día libre.

Con desventaja de 4-2, Nueva York colocó corredores en primera y segunda en la octava contra el dominicano Abner Uribe antes de que el segunda base Brice Turang hiciera una jugada defensiva sobresaliente —desplazándose bien hacia su derecha para fildear un rodado de Jorge Polanco— para acabar con la amenaza.

El venezolano Francisco Álvarez conectó un sencillo impulsor de Tyrone Taylor con dos outs en la novena antes de que Trevor Megill lograra su 16° salvamento en 18 oportunidades. Se terminó la racha de Megill de 15 apariciones consecutivas sin permitir carrera.

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