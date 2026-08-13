Jon Adell pega jonrón y Ángel Martínez logra 3 hits para que Guardianes derroten 6-4 a Tigres

DETROIT (AP) — Jo Adell conectó un jonrón y Ángel Martínez totalizó tres imparables por los Guardianes de Cleveland, quienes se impusieron el miércoles 6-4 a los Tigres de Detroit y cortaron una racha de tres derrotas.

Los Guardianes (59-62) tienen marca de 7-1 contra los Tigres esta temporada y han ganado 12 de los últimos 14 enfrentamientos entre los rivales de la División Central de la Liga Americana.

Los Tigres (59-61) habían ganado tres compromisos seguidos y ocho de 10 en total. Intentaban llegar a .500 por primera vez desde que estaban 18-18 el 4 de mayo.

Foster Griffin (13-4) permitió tres carreras —una limpia— con cuatro hits y una base por bolas en cinco entradas. Mejoró a 1-1 en dos apariciones con Cleveland desde que llegó procedente de Washington en un canje pactado en la fecha límite.

El novato zurdo había perdido sus dos aperturas anteriores, al permitir 11 carreras en 9 1/3 entradas.

Cade Smith consiguió cuatro outs para su 31er salvamento de la temporada, incluidos cinco contra los Tigres.

El dominicano Framber Valdez (7-8) cargó con la derrota al permitir cuatro carreras con seis hits y cinco bases por bolas en 5 2/3 entradas.