Jonrón de Rooker y labor de Civale en 5 entradas dan triunfo a A's 6-2 ante Orioles

BALTIMORE (AP) — Brent Rooker conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada, y los Atléticos vencieron el sábado 6-2 a los Orioles de Baltimore.

Aaron Civale (4-1) lanzó cinco entradas sin permitir carreras para los A's. Shane Baz (1-4) permitió cinco carreras en 4 2/3 entradas por Baltimore, que perdió por octava vez en 10 juegos y recibió abucheos del público local.

Nick Kurtz conectó dos dobles por los A's y ahora se ha embasado en 33 juegos consecutivos. Abrió la primera entrada con un doble y luego anotó con un sencillo de Shea Langeliers.

Baltimore llenó las bases sin outs en la quinta, pero Civale salió del apuro ante algunos de los bateadores más temibles de los Orioles. Adley Rutschman se ponchó, y Pete Alonso y el dominicano Samuel Basallo conectaron elevados cortos.

El bateador emergente Colton Cowser rompió la blanqueada con un sencillo de dos carreras en la octava. Colby Thomas impulsó la última carrera de los A's con un sencillo en la novena entrada.

Jacob Wilson, de los Atléticos, impugnó sin éxito terceros strikes cantados tanto en la segunda como en la tercera entrada, lo que significó que el equipo ya no pudo solicitar más revisiones ABS después de eso. ___

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