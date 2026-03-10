Jóvenes cineastas que sueñan con el Oscar ven en la IA una puerta de entrada

SiJia Zheng, estudiante de la aclamada Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, que formó a uno de los favoritos al Óscar, Ryan Coogler, sueña con ganar un Premio de la Academia, y ve en la IA su atajo para ganarlo.

"Es una oportunidad para principiantes como yo, que pueden utilizar la IA para hacer una película y demostrar al mundo entero que tienen la capacidad de convertirse en directores", dijo a la AFP.

Zheng, de 29 años, decidió estudiar animación en la aclamada Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, cantera de algunos de los talentos de Pixar y DreamWorks, además de leyendas de la industria como George Lucas.

Uno de sus proyectos con el apoyo de la IA es "Torment", un cortometraje de siete minutos que se desarrolla en un liceo aterrorizado por la presencia de un asesino enmascarado.

Galardonado en el festival local LA Shorts, el cortometraje fue generado íntegramente por IA en apenas una semana.

Zheng se filmó a sí mismo en una pantalla verde, y con un programa reemplazó su rostro para encarnar a los varios personajes de la cinta.

Usó la tecnología además para recrear las locaciones de su film: una escuela y una piscina, evitando así los prohibitivos costos de rodaje.

"Como estudiante, es imposible tener tanto dinero", agregó.

- "Mucho más barato" -

La IA es foco de tensiones en la industria cinematográfica, algo que quedó plasmado durante las huelgas que paralizaron Hollywood en 2023.

El tema ha sido abordado por figuras como el director mexicano Guillermo del Toro, crítico al uso de IA, al punto de llegar a decir que prefería morir antes que recurrir a la tecnología.

El laureado director de "Frankenstein", nominada al Óscar a mejor película, habló sobre la tecnología recientemente en la USC.

Zheng elogió la "impresionante" cinta del director mexicano, basada en la novela de Mary Shelley, y destacó su secuencia inicial en la que el monstruo ataca un velero de tres mástiles del siglo XIX.

"(Pero) cuando vi la película (...) sólo pensaba 'Puedo hacer algo similar y mucho más barato con IA'", afirmó.

Para el joven, la IA "no es más que una herramienta, y la gente puede usarla para mejorar".

Y los responsables de los Óscar parecen ir en la misma línea que el estudiante chino.

- "Ético" -

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas actualizó sus normas para considerarla una tecnología neutra, igual consideración que le da a los efectos especiales.

Así, una película no será descalificada para los Óscar por utilizar IA, siempre y cuando el aspecto creativo recaiga en seres humanos.

Para Debra Isaac, profesora de la USC, es un equilibrio delicado.

Isaac criticó la viral pelea de Brad Pitt y Tom Cruise en un techo, generada por Seedance 2.0, una poderosa herramienta de IA.

"No se trata solo de 'Hey, tengo una idea, y voy apenas a escribir algunas palabras, y tendré mi imagen, mi animación, y estoy listo; me puedo ir a casa'", comentó la maestra.

Isaac, cuyo curso en USC culminará próximamente debido a la falta de recursos, sostuvo que no todas las herramientas de IA son cuestionables "desde el punto de vista ético".

"Están entrenadas por personas que usan su propio trabajo para ello", acotó.

Esto es precisamente lo que ha hecho Xindi Zhang, egresada del programa de animación de la USC y ganadora de un Óscar estudiantil con su cortometraje "The Song of Drifters".

La artista de 29 años produjo con IA unos 50 dibujos para esta pieza que habla sobre la nostalgia del emigrado.

Esta base de datos sirvió luego como inspiración gráfica para su computador, que estilizó varias de las secuencias que sí fueron filmadas.

Esto aceleró la producción, que de otra manera habría tomado años, dijo Zhang, pero la joven igual tuvo que pasar hasta un mes perfeccionando algunos planos.

"Si realmente te sumerges en este mundo, esto se convierte en otro tipo de arte", dijo la joven china contratada por Amazon y Sony para integrar IA en sus procesos de producción.

Pero Zhang advirtió que no se trata de un atajo para todo: "Tener calidad, precios bajos y rapidez es imposible, no importa que herramienta uses. Nunca va a ocurrir".