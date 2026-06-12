Las perlitas del Mundial: influencers se convierten el “meme nacional” por grabarse a sí mismos en el partido de México

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México dejó varios momentos para el recuerdo. El evento deportivo del jueves 11 terminó con un México triunfante, con un 2-0 contra Sudáfrica y con dos influencers que se volvieron aún más famosos de lo que eran.

Quiénes son los influencers que se volvieron virales por filmarse a sí mismos durante el partido

El primer encuentro del Grupo A dejó a todo el país en modo triunfante y, como era de esperarse, las dos anotaciones de la selección mexicana provocaron furor en los asistentes del estadio. Entre los aficionados que festejaban, destacaron dos hombres, que fueron captados en la transmisión de televisión nacional grabándose a sí mismos mientras celebraban el segundo gol del partido.

Influencers mexicanos se filman a sí mismos y desatan burlas durante México vs. Sudáfrica

La escena generó un sinfín de reacciones en redes sociales que se dividieron entre burlas, bromas y críticas a estos dos aficionados que se mostraban a ellos mismos, pese a que tenían a los jugadores del seleccionado mexicano justo en frente de ellos.

Ambos influencers fueron nombrados: el “nuevo meme nacional”, y se consagraron como uno de las primeras perlitas inolvidables que deja este torneo.

Se filman a sí mismos durante el partido de México contra Sudáfrica, en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio EL UNIVERSAL

La actitud de estos influencers dividió opiniones en redes sociales, mientras algunos criticaban su decisión de grabarse a sí mismos otros los defendieron al considerar que era la única manera de inmortalizar su reacción.

Marck del Águila y Rubén Tuesta reaccionan a su momento más viral ante los ojos del mundo

Luego de volverse famosos en las redes, los influencers reaccionaron en sus redes sociales. El peruano Rubén Tuesta compartió su video con la famosa frase: “Un mexicano nace donde se le da la gana”, pues la emoción y el furor con los que celebró la anotación de Jiménez parecía auténtica de un nacional.

Por su parte, Marck del Águila se burló de la escena que protagonizó. El influencer aseguró que ahora es un meme nacional y defendió que su emoción fue real. Para los críticos, dejó una justificación a su curiosa actitud: se estaba filmando a sí mismo pues la FIFA impone reglas estrictas sobre el contenido que se puede grabar y difundir durante un partido.

Entre estas normas queda prohibido para los creadores de contenido compartir jugadas, goles, penales o acciones continuas del juego, por lo que, aunque ambas figuras gozaban de un lugar privilegiado, no podían estar grabando lo que sucedía en la cancha.

Diversos creadores de contenido también han publicado sus reacciones a las anotaciones de México durante el partido, como Juanpa Zurita con Alejandro Speitzer.