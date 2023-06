Juan Pablo Gil habló por primera vez de su hija Aurorita en Top Chef Vip 2

escuchar

Emocionado hasta las lágrimas, el actor mexicano Juan Pablo Gil, de 33 años, recordó a su hija durante la transmisión de Top chef VIP 2, el programa de Telemundo. Le dedicó “con mucho amor” el plato que había preparado durante la emisión, que además nombró en su honor: “caldo de marisco Aurorita”. La niña justo cumplía 11 años ese día. “Yo tengo la fortuna de tener una hija, que se llama Aurorita”, comenzó a describirla.

Ante sus compañeros y jueces del programa, Juan Pablo Gil reveló que lo más reconfortante para él era un abrazo de la menor: “Aurorita es una niña que quiero mucho, que amo. No había tenido la oportunidad de platicarles de ella. Es mi hija y estoy muy orgulloso de ella”, agregó al mostrar el plato mientras contenía las lágrimas. El anuncio causó sorpresa no solo en los miembros del programa, sino también en sus fanáticos, dado que no se tienen detalles de la niña ni de la vida privada del intérprete. Al agregar que era el cumpleaños número 11 de su hija, Gil miró a la cámara y le dedicó un beso.

Juan Pablo Gil habla por primera vez de su hija Aurorita

En otro escenario, ya sin los jueces presentes, el actor, aún emocionado, habló como si del otro lado estuviese su hija, en una conversación más personal: “Aquí está mi corazón y siempre va a estar para ti (...) Pues ahorita este plato va para ti con mucho cariño porque se trataba de hacer algo reconfortante y lo más reconfortante eres tú”. Las declaraciones tuvieron un fuerte efecto entre sus compañeros, que también derramaron algunas lágrimas mientras lo escuchaban.

Antes de ingresar al programa de cocina, el actor oriundo de Sinaloa, México, ya había dicho en entrevistas previas lo importante que era la familia para él. Mientras promocionaba la serie La Herencia, en 2022, se presentó en el programa Charlas increíbles de Mar Saura. Desde ahí, la presentadora quiso profundizar en su lado humano, que es poco conocido. Saura lo invitó a reflexionar sobre las similitudes que guardaba con Lucas del Monte, el joven heredero e influencer al que da vida en la serie. “Yo me considero una persona muy familiar. Es más: yo trabajo con mi papá y mi mamá. Me encanta verlos felices a ellos”, respondió.

¿Quiénes han sido las parejas de Juan Pablo Gil?

Al ser tan hermético sobre su vida privada, uno de sus romances más públicos fue el que tuvo con la también actriz mexicana Sofía Castro, en 2019.

Juan Pablo Gil y Sofía Castro fueron pareja @Sofiacastro/Instagram

La noticia de su relación la dieron a conocer en diferentes posteos a través de su cuenta de Instagram. Desde entonces, se los vio presumir de su amor, con imágenes en la playa, de vacaciones y en algunos eventos y festivales. No obstante, el comunicado de la ruptura llegó por el mismo canal, dado que ambos escribieron sobre su separación en sus respectivas cuentas: “Hemos decidido terminar nuestra relación, seguiremos siendo amigos por el gran cariño que nos tenemos”, dejó Castro en una historia, en tanto que Gil la compartió y agregó: “Mi cariño, admiración y respeto siempre”.

