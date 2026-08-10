Juez federal de EE.UU. archiva un caso de corrupción contra magnate indio Adani

Un tribunal federal desestimó el lunes una demanda contra el multimillonario indio Gautam Adani luego de que la administración de Donald Trump decidiera retirar las acusaciones por fraude y soborno en su contra.

El Grupo Adani es uno de los mayores imperios empresariales de la India y opera negocios que van desde puertos y plantas de energía hasta fábricas de cemento y medios de comunicación.

Adani, de 64 años, es uno de los hombres más ricos de la India y el número 24 con mayor fortuna en el mundo, estimada en 82.000 millones de dólares.

Los documentos judiciales mostraron que un juez federal de Brooklyn aprobó sin objeciones la solicitud de los fiscales presentada en mayo para desestimar las acusaciones de 2024 contra Adani por su presunta participación en un esquema de 265 millones de dólares con el fin de sobornar a funcionarios de su país y así obtener lucrativos contratos de energía solar.

"Acato con humildad y profundo respeto por el proceso judicial la decisión del tribunal estadounidense", escribió Adani en redes sociales.

Medios estadounidenses habían informado que el abogado de Adani, Robert Giuffra, quien también es abogado personal de Donald Trump, dijo a funcionarios del Departamento de Justicia en abril que, si se retiraban los cargos, el magnate estaría dispuesto a invertir unos 10.000 millones de dólares en Estados Unidos.

El juez del caso había preguntado si la promesa de inversión fue un factor en la decisión del gobierno de Estados Unidos para desestimar el caso, algo poco frecuente en el sistema jurídico federal, pero finalmente concluyó que no formaba parte del proceso de toma de decisiones de la fiscalía.

Adani también es un aliado cercano del primer ministro indio, Narendra Modi, y procede del estado natal del líder, Gujarat.