Donald Trump firmó una orden para reducir y espaciar las vacunas en niños

(WASHINGTON).- El presidente norteamericano Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que introduce nuevas recomendaciones destinadas a espaciar la administración de vacunas infantiles.

El decreto busca que la vacuna triple viral (MMR) deje de aplicarse en una sola inyección combinada y se inocule en tres inyecciones distintas, un formato que actualmente no está disponible en el país.

Incluso el mandatario estadounidense afirmó esta tarde desde el Despacho Oval que los niños de un año deberían recibir sus vacunas separadas en cinco visitas diferentes, aunque no estaba claro si se refería a todas las vacunas que reciben o a algunas específicas.

El presidente Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., durante una reunión para firmar una orden ejecutiva sobre vacunas Jacquelyn Martin - AP

Impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. —reconocido por su militancia antivacuna—, la iniciativa busca que los estados y territorios revisen sus requisitos para la inscripción escolar.

La resolución encendió las alarmas de la comunidad médica por el peligro de dejar a los menores desprotegidos ante enfermedades prevenibles. Expertos en salud pública sostuvieron que espaciar las inyecciones como sugiere Trump puede aumentar el riesgo de que los niños se infecten con una enfermedad evitable por vacunación antes de regresar para otra visita.

Asimismo, la orden ejecutiva choca con límites legales porque el gobierno federal no puede imponer este calendario sobre las legislaciones estatales.

Expertos en salud pública rechazan el espaciamiento de las inyecciones

En diciembre pasado, Trump ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que revise cómo abordan las naciones pares las recomendaciones de vacunación y que considere la posibilidad de revisar en consecuencia las directrices de Estados Unidos.

El departamento respondió con un recorte en el número de vacunas que recomienda para cada niño, una medida que desde entonces es bloqueada en los tribunales.

Vacunas y autismo

La decisión de Trump para ordenar el espaciamiento de las vacunas infantiles se basa en una combinación de creencias personales y en un cambio de enfoque político promovido junto a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

En reiteradas ocasiones ambos manifestaron su creencia de que aplicar múltiples vacunas juntas está vinculado al aumento de diagnósticos de autismo. Sin embargo, no hay estudios concluyentes sobre aquel vínculo.

Trump asocia las vacunas con el aumento del autismo New Africa - Shutterstock

“Hace décadas, los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas necesarias hoy en día”, afirmó Trump este lunes. “En aquellos tiempos, la gente gozaba de mucha mejor salud y, por supuesto, no existían las altas tasas de autismo que se observan actualmente”, agregó.

Y concluyó: “Las estamos reduciendo. No se trata solo de que se administren menos vacunas, o inyecciones, sino que se administran en una serie de visitas al médico”.

El Gobierno de Estados Unidos modificó a principios de año el calendario federal de vacunación pediátrica. La reforma redujo de 17 a 11 el número de vacunas pediátricas sugeridas para toda la población infantil.

Con información de AFP