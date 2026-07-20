Jueza de California suspende compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance

Una jueza federal de California ordenó el lunes la suspensión temporal de la compra del grupo de medios Warner Brothers Discovery (WBD) por parte de su competidor Paramount Skydance mientras se procesa una demanda en contra de varios estados estadounidenses.

Las compañías tienen prohibido cerrar su acuerdo de 110.000 millones de dólares hasta al menos el 3 de agosto, cuando se celebrará una audiencia sobre una medida cautelar que podría bloquear la operación hasta que haya una decisión definitiva sobre la impugnación.

Los estados plantearon "elementos sólidos" sobre el potencial del acuerdo para ser anticompetitivo, dijo la jueza Araceli Martínez-Olguín en su fallo, y añadió que "el equilibrio de intereses y el interés público se inclinan claramente a favor de los Estados demandantes".

La semana pasada, 12 estados encabezados por California presentaron una demanda para impedir la adquisición, en un desafío directo al Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que aprobó la fusión en junio.

En un comunicado difundido el lunes, el fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la orden de restricción temporal como "una primera victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megafusión nunca se produzca".

"La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", agregó.

Un portavoz de Paramount subrayó a Variety que el fallo "preserva el statu quo mientras el tribunal analiza las cuestiones antimonopolio planteadas".

La fusión tuvo vía libre después de que Netflix se retirara de la batalla por comprar Warner Bros. De concretarse la adquisición, Paramount Skydance pasará a controlar una amplia cartera de activos, incluidos CNN, Warner Bros. Pictures y el servicio de Streaming HBO Max.

Los estados demandantes sostienen que la compañía combinada controlaría aproximadamente el 27% de la distribución de películas de estreno en salas y un porcentaje similar de las licencias de canales de cable básico.

- Tintes políticos -

La saga adquirió tintes políticos después de que Trump anunciara su intención de intervenir en el acuerdo, mientras que el destino del canal de noticias CNN, blanco habitual de los ataques del mandatario, se mantiene incierto.

El fiscal general de California dijo la semana pasada que la combinación de dos de las cinco principales distribuidoras cinematográficas de Hollywood derivaría en "precios más altos, menor calidad y menos contenido" para las audiencias.

A California se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, todos gobernados por demócratas.

Paramount rechazó las acusaciones de la demanda.

"Esta fusión es legal, procompetitiva y beneficiará a los consumidores, creadores, trabajadores y a la industria del entretenimiento", señaló el portavoz de Paramount.

"Seguiremos defendiendo vigorosamente la transacción y esperamos con interés las audiencias sobre el fondo de la demanda de los fiscales generales estatales", agregó.

El gobierno de Trump aprobó el multimillonario acuerdo de compra el 12 de junio sin exigir ni un solo cambio, lo cual allanó el camino para una de las mayores fusiones de medios de los últimos años.

Fue un gran triunfo para el magnate de los medios David Ellison: su padre, Larry Ellison, cofundador de Oracle, financió en gran medida la adquisición y es aliado de Trump.

La batalla por Warner Brothers comenzó el año pasado, cuando los gigantes mediáticos Netflix y Paramount se enzarzaron en una guerra por el famoso estudio cinematográfico y su valioso catálogo histórico.

Hollywood se alineó a regañadientes detrás de Netflix como el menor de dos males, pero Paramount siguió subiendo su oferta hasta que la plataforma de Streaming se retiró en febrero.