Jugadoras de la WNBA respaldan convocatoria de huelga "cuando sea necesario"

Las jugadoras de la liga norteamericana de baloncesto femenino (WNBA) respaldaron la convocatoria de una huelga "cuando sea necesario", mientras continúan las negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo, informaron este jueves los líderes sindicales.

"Las jugadoras han hablado", afirmó la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto Femenino (WNBPA) en un comunicado.

"A través de una votación decisiva con una participación histórica, nuestras afiliadas han autorizado al comité ejecutivo de la WNBPA a convocar una huelga cuando sea necesario", agregó.

El comunicado acusa a la liga de baloncesto y a los propietarios de los equipos de "resistirse al cambio y reafirmarse en las draconianas disposiciones que han restringido injustamente a las jugadoras durante casi tres décadas".

La WNBA afirmó que el 93% de los miembros del sindicato con derecho a voto habían participado en la votación, y que el 98% se había pronunciado a favor de la huelga si se consideraba necesaria.

"Que quede claro: las jugadoras siguen unidas, decididas y preparadas para luchar por su valor y su futuro", añadió el sindicato.

Las jugadoras reclaman una mayor participación en los ingresos de la liga y mejores prestaciones y condiciones laborales.

Las negociaciones en curso tienen como fecha límite el 9 de enero.

La Asociación Nacional de Baloncesto Femenino dijo que "discrepaba totalmente" con la caracterización que hacía el sindicato de las negociaciones laborales en curso.

"Somos conscientes de que las jugadoras han votado a favor de autorizar al comité ejecutivo de la WNBPA a convocar una huelga si el comité ejecutivo decide dar ese paso en el futuro", afirmó la WNBA en un comunicado.

"Es difícil entender las afirmaciones de que la liga se resiste al cambio, sobre todo teniendo en cuenta que estamos proponiendo numerosas modificaciones al convenio colectivo, entre ellas importantes aumentos salariales inmediatos y un nuevo modelo de reparto de ingresos sin límite máximo".