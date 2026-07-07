Jugadores egipcios lamentan haber perdido un partido que tenían "en las manos"

Tras desaprovechar una ventaja de dos goles en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario y quedar eliminados del Mundial por Argentina (3-2), los jugadores egipcios, muy emocionados, lamentaron este martes haber perdido un encuentro que tenían "en las manos".

"Teníamos muy cerca la victoria. Son los pequeños detalles los que hacen la diferencia en los grandes partidos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hasta el último momento", declaró el portero Mostafa Shoubir, uno de los protagonistas del juego tras parar un penalti a Messi en la primera parte.

"Esto es un deporte colectivo", dijo al ser preguntado por su parada, "y estamos muy tristes, porque teníamos el partido en nuestras manos".

El delantero Mostafa Zico, autor del segundo gol africano pasada la hora de juego, se refirió también a la actuación arbitral, que poco antes del 2-0 anuló un gol a los egipcios por una falta a Lisandro Martínez en el inicio del contragolpe.

"Hemos hecho un partido enorme frente al campeón del mundo. No sé qué ha pasado en la segunda parte. Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto. Ha sido tan claro como el sol en pleno día", declaró tras el partido.

"Desde el principio, entramos en la cancha sin miedo a nada. Todo el mundo ha visto que queríamos ganar. Estoy orgulloso de cada jugador egipcio en este torneo", añadió antes de referirse a la eliminación.

"Lo sentimos y presento mis disculpas al pueblo egipcio".