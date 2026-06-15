"Jugamos con resiliencia, un símil de nuestro país", dice el técnico de Cabo Verde

"Jugamos con resiliencia, un símil de nuestro país", señaló el seleccionador de Cabo Verde Bubista cuando le preguntaron sobre la clave para empatar sin goles ante la campeona de Europa España, este lunes en Atlanta en su debut en un Mundial

- ¿Qué significa este debut? -

"Significa todo para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Hemos mostrado valentía, jugando organizados y es un símil de nuestro país, jugamos con resiliencia y superamos obstáculos"

- Las lágrimas del portero Vozinha -

"Estaba abrumado por la emoción, tiene mucha experiencia, se ha esforzado muchísimo para llegar a este escenario. Eran lágrimas de resiliencia. Hemos mostrado una gran organización defensiva, quiero dar la enhorabuena a mi equipo"

"Lleva con nosotros muchísimos años, tiene mucha experiencia. No me gusta comentar las individualidades, pero ha tenido una gran actuación. El equipo estaba tranquilo y esto le ha ayudado a calmarse... Fue el mejor sobre el césped, pero creo que nuestro equipo estuvo muy bien en fase defensiva y él está ahí para ayudar al equipo"

- Clave para empatar -

"El mundo del fútbol está más abierto, las selecciones de menos categoría, por así decirlo, pueden disputarle los partidos a selecciones de mayor jerarquía. Creo que en el fútbol lo más importante es la determinación y el esfuerzo. Los equipos más pequeños se valen de estos esfuerzos. España ha tenido la posesión del balón casi durante todo el partido pero controlarlo no es lo mismo. Nosotros hemos jugado de manera diferente, con transiciones rápidas, pero es muy difícil jugar contra España"

- ¿Cree que España puede llegar lejos? -

"Es difícil decir durante un juego porque yo estoy concentrado en mi equipo. España ha mantenido la posesión durante casi la totalidad del partido. Hay equipos que sobresalen en la organización defensiva y ganan partidos en transiciones. Nos preparamos así, España es un equipo fantástico y por nuestra parte estamos muy satisfechos por el debut en la Copa del Mundo"

- Mensaje en el descanso -

"Queríamos intentar hacer más transiciones, jugar más al ataque, pero conforme el partido llegaba a su fin lo hicimos mejor. Mantuvimos la calma, les dije que creyeran en sí mismos. En los últimos minutos del partido tuvimos llegadas que podrían haber determinado el resultado"

- Próximo rival Uruguay -

"Es un equipo muy complicado, muy poderoso, fuerte en las transiciones. Será difícil ganarles, pero siempre confiamos en nuestra preparación. Intentaremos hacer lo mismo que hoy contra España: jugar organizados y buscar un buen resultado en los tres partidos. Jugar de manera unida y atrevida, eso siempre nos ha ayudado a superar cualquier obstáculo"