Juicio a hombre acusado de planear asesinato de líder de Patrulla Fronteriza

CHICAGO (AP) — Los mensajes de Snapchat que un hombre de Chicago acusado de solicitar el asesinato de un alto comandante de la Patrulla Fronteriza envió sin saberlo a un informante del gobierno fueron el centro de atención el miércoles en el primer día de su juicio federal.

Juan Espinoza Martínez, de 37 años, enfrenta un cargo de asesinato por encargo en el primer juicio penal derivado de la ola de redadas migratorias iniciadas el año pasado en y alrededor de la tercera ciudad más grande del país. Es la última prueba de credibilidad para las narrativas de la administración Trump sobre la operación en Chicago.

Los fiscales federales alegan que Espinoza Martínez era un miembro de una pandilla que puso una recompensa de US$10.000 por la vida de Gregory Bovino, un funcionario de la Patrulla Fronteriza que ha liderado campañas agresivas y controvertidas a nivel nacional, más recientemente en Minnesota.

Pero los abogados defensores sostienen que Espinoza Martínez, un carpintero con aproximadamente US$20 en su cuenta bancaria, envió mensajes que equivalían a "chismes de vecindario" a su hermano y a un amigo que resultó ser un informante del gobierno.

Los Snapchats se enviaron en octubre mientras el área de Chicago experimentaba un aumento de agentes federales de inmigración. Arrestos, protestas y enfrentamientos con agentes eran comunes en toda la ciudad de 2,7 millones de habitantes y los suburbios circundantes, particularmente en el barrio de La Villita, predominantemente mexicano, donde vivía Espinoza Martínez.

"Este caso no se trata de alguien siendo juzgado por expresar opiniones fuertes, incluso enojadas, sobre la política de aplicación de la ley de inmigración", dijo la fiscal federal adjunta Minje Shin a los jurados durante las declaraciones de apertura. "No se equivoquen, la evidencia en este caso mostrará que lo que hizo el acusado no fue una broma, no fue solo él despotricando, no fue él desahogándose detrás de un teclado".

Los abogados defensores insisten que los mensajes simplemente recirculaban detalles ya en Facebook.

"No es culpable porque repetir chismes de vecindario no es un crimen", declaró el abogado defensor Jonathan Bedi a los jurados. "Repetir chismes de vecindario no es tener la intención de ir a cometer un asesinato".

Los fiscales federales inicialmente se refirieron a Espinoza Martínez como un "miembro de alto rango" de los Latin Kings, pero la falta de evidencia de los fiscales llevó a la jueza Joan Lefkow a prohibir el testimonio sobre la pandilla callejera de Chicago en el juicio. Según la denuncia penal, Espinoza Martínez envió mensajes en nombre de la pandilla a otros miembros de la pandilla.

Uno de los destinatarios de los Snapchats fue Adrián Jiménez, un hombre de 44 años que posee una empresa de construcción y había estado en contacto con Espinoza Martínez a través de Snapchat sobre trabajo en el último año. El primer testigo del gobierno, Jiménez, había sido identificado previamente en la denuncia penal como una "fuente de información" anónima.

Se mostraron imágenes de los Snapchats en pantallas en la corte. Uno decía "10k si lo matas", junto con una foto de Bovino.

Jiménez, quien sufre de dolor de espalda y cojeó hasta la silla de testigos, testificó que tomó en serio los mensajes de texto y los compartió con un investigador de Seguridad Nacional que conocía. También reveló que había sido pagado previamente por trabajo como informante del gobierno, pero no recordaba cuánto ni con qué agencia.

Los abogados defensores señalaron que Jiménez, quien pidió ayuda para levantarse de la silla de testigos, tenía problemas médicos de larga data. También plantearon preguntas sobre si Jiménez interpretó los Snapchats como una solicitud.

"No eres alguien que comete asesinatos por encargo, ¿verdad?" preguntó la abogada defensora Dena Singer.

"No", respondió Jiménez.

Bovino y la administración Trump han presentado el caso como un ejemplo de los crecientes peligros que enfrentan los agentes federales de inmigración, particularmente las amenazas de pandillas. Sin embargo, varias demandas federales en Chicago han planteado dudas sobre los relatos del Departamento de Seguridad Nacional.

De los aproximadamente 30 casos penales derivados de la Operación Midway Blitz en el área de Chicago, los cargos han sido retirados o desestimados en aproximadamente la mitad. En otra demanda de alto perfil en la que Bovino fue obligado a declarar, un juez federal determinó que mintió bajo juramento, incluyendo sobre supuestas amenazas de pandillas.

No se espera que Bovino testifique en el juicio de Espinoza Martínez.

Espinoza Martínez, quien nació en México, vestía un traje oscuro y corbata en la corte. Ha vivido en Estados Unidos durante años, pero no tiene permiso legal para permanecer en el país.

Si es condenado, enfrenta hasta 10 años de prisión.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.