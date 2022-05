Juicio de Amber Heard y Johnny Depp, en vivo: ¿a qué hora se conoce el veredicto del jurado?

15:35. El video de Amber Heard con James Franco que mostró la defensa de Johnny Depp

En el contrainterrogatorio realizado por la defensa legal de Depp, la actriz se vio obligada a reconocer que el 22 de mayo de 2016, un día antes de ponerle un acta de restricción al actor por violencia de género, estuvo con James Franco en su ático. La grabación muestra el momento en el que el actor de 44 años y Heard suben al ascensor en medio de una situación cariñosa.

Amber Heard con James Franco en el elevador

14:55. La jueza reapareció en el tribunal para hacerle una pregunta a la defensa

Hubo una breve interrupcion en la transimisión y muchos pensaron que había llegado el momento de conocer el veredicto, pero se trató de una mera formalidad. La jueza Penney Azcarate le pidió a la defensa que precise una de las declaraciones sobre violencia de género que expresó Amber Heard en su artículo de The Washinton Post. Finalmente, acordaron “la declaración es el titular, no todo el editorial”, y lo asentaron por escrito.

La jueza Penney Azcarate en pleno juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Steve Helber / Associated Press )

14:25. Las fotos de Amber Heard con moretones que mostraron en el juicio

Raquel Pennington, una amiga de Heard, testificó haber visto los moretones y cortadas que le quedaron a la actriz tras múltiples incidentes de abuso infligidos por su exesposo. Aunque admitió nunca haber visto personalmente al actor golpear a Heard, aseguró que sí fue testigo de las heridas y que tomó fotos del rostro de su amiga en diciembre de 2015, después de una supuesta pelea en la que Depp le habría dado un cabezazo y roto la nariz.

Una amiga de Amber Heard testificó haber visto moretones y cortadas en el rostro de la actriz (Foto: AFP)

13:55. La pícara broma de la jueza que desconcertó a Johnny Depp y Amber Heard

La semana pasada, justo antes de anunciar uno de los recesos, la jueza Penney Azcarate deslizó una broma en plena corte: “Tomemos un descanso... Y no rompan nada al salir”, expresó con picardía en referencia a la tormentosa relación que mantuvieron los protagonistas del juicio. El actor lanzó una carcajada en cuanto oyó el comentario, pero Heard prefirió mantenerse en silencio.

La jueza hizo una broma y Johnny Depp y Amber Heard reaccionaron de diferente manera

13:25. Veredicto final: qué debe decidir el jurado

Los siete miembros del jurado deben dictar un veredicto unánime, pero no tienen que encontrar pruebas convincentes “más allá de toda duda razonable”, como en un caso penal, consignó The New York Times. En el caso de Depp, deberán decidir si en algunas partes del artículo de opinión de 2018 publicado en The Washington Post, hubo difamación y malicia. En relación a Heard, analizarán las declaraciones que Adam Waldman, exabogado de Depp, dio a Daily Mail, y donde expresó que las acusaciones de abuso de la actriz “eran un engaño”. También tendrán la tarea de determinar la cantidad de dinero que cada lado merece en caso de ganar.

La actriz Amber Heard y el actor Jonny Depp ven al jurado llegar al Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia. (Brendan Smialowski/Pool photo via AP)

12:55. Los usuarios de las redes sociales esperan el veredicto con memes

Para amenizar la espera del veredicto final del juicio entre Depp y Heard, los usuarios de las redes sociales publicaron algunos memes que demuestran la gran expectativa que genera la resolución de esta batalla judicial entre las estrellas de Hollywood. “Siéntate, muchacho. Hoy dan el veredicto de Johnny Depp y Amber Heard”, escribió un usuario y publicó una captura de una clásica escena de Los Simpson. “Esperando el veredicto”, comentó otro y compartió una captura de Mr. Bean.

Los memes para esperar el veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Foto: Twitter)

12:30. ¿Qué pruebas analiza el jurado en la causa?

Desde que comenzó el juicio, los abogados de ambas partes presentaron una serie de pruebas que son analizadas con mayor detenimiento en las últimas horas por el jurado. La deliberación comenzó a las 9 am. (10 hora argentina), y desde entonces se estudian: el artículo de opinión que publicó la actriz de Aquaman en The Washington Post, los documentos del divorcio de la pareja donde Amber se comprometió a donar todo el dinero a una causa benéfica, el material fílmico (fotografías, audios y videos) que aportaron los involucrados, sus declaraciones y la de los testigos.

En este momento, el jurado analiza los audios, videos y fotografías que se aportaron a lo largo del juicio Captura de TV

12:00. Los abogados de Johnny Depp pendientes de la deliberación

A una hora y media desde que comenzó la deliberación del jurado en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, los abogados de Johnny Depp, Camille Vasquez y Benjamin Chew fueron los únicos que ingresaron al juzgado. Los representantes del actor de Piratas del caribe han estado presente en la última hora y media dentro del Tribunal, a la espera de noticias. Según indicaron los medios que están apostados en las afueras, al momento de su llegada no brindaron ninguna declaración.

Los abogado de Johnny Depp, Camille Vasquez y Benjamin Chew están presente en el tribunal a la espera de noticias Archivo/Brownrudnick

11:30. ¿Cuánto tiempo podría durar la deliberación del jurado?

Dentro y fuera del tribunal se viven momentos de incertidumbre por el veredicto final del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Según los medios de comunicación que cubren en las afueras del juzgado de Virginia, el horario podría extenderse hasta cerca de las 17 horas (18 hora argentina), ya que la jueza, Penney Azcarate, no le habría pedido al jurado una respuesta inmediata: tiene documentos y material fílmico que incluyen videos y fotográficas que revisar. Si bien habría ordenado el almuerzo para el equipo y se adelantó a una merienda, se cree que a media tarde ya tendrán un adelanto.

De acuerdo con los periodistas que cubren el evento, la jueza ordenó el almuerzo y una merienda para el jurado Captura de TV

11:00. Expectativas por el veredicto del juicio

En medio de las expectativas por el veredicto final del juicio, la prensa se apostó en las afueras del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, donde revelaron los detalles de lo que hizo la expareja en las últimas horas. A las 9.am, hora local, está previsto que el jurado comience el proceso de deliberación. Según informó una periodista, el actor tocó la guitarra anoche en un show que brindó el músico Jeff Beck, en Inglaterra, donde también habrá otro espectáculo esta noche, aunque aún no se sabe si estará presente o viajará a Estados Unidos para estar presente en la última instancia del juicio.

Johnny Depp viajó a Inglaterra donde su amigo, el guitarrista Jeff Beck brindó un show Instagram @jeffbeckofficial

10:30. Celebridades que apoyaron a los actores durante el juicio

Durante el juicio, varias figuras de Hollywood tomaron partido. Algunos de los integrantes del ‘Team Depp’ son: Vanesa Paradis, Penélope Cruz, Kate Moss y Javier Bardem. Mientras que Ellen Barkin, Kathy Griffin, James Franco y Jason Momoa se mostraron del lado de Heard.

Varias celebridades de Hollywood se pronunciaron sobre la disputa entre el actor de Charlie y la fábrica de chocolates y la actriz de Aquaman y eligieron un bando (Foto: AP-AP)

10:00. ¿Johnny Depp podría volver a Piratas del Caribe?

A raíz de sus problemas legales, Depp fue eliminado de su papel de Jack Sparrow. Los fanáticos pidieron por una nueva entrega con él como protagonista, pero cuando su abogado le preguntó durante el juicio: “Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas... Nada en este mundo te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe, ¿correcto?”, la respuesta de Johnny fue afirmativa y rompió todas las esperanza de volver a verlo como pirata.

Johnny Depp aseguró que no volverá a participar de Piratas del Caribe como el capitán Jack Sparrow

09:30. Elon Musk habló sobre el juicio entre su Amber Heard y Johnny Depp

El nombre del fundador de Tesla apareció varias veces durante el juicio, debido a la relación sentimental que tuvo con Amber Heard. Días antes de escuchar el veredicto, el magnate se pronunció por primera vez sobre la disputa entre los actores al responder un tuit que reflexionaba sobre la situación judicial. “Espero que ambos sigan adelante”, escribió, Musk, y agregó: “En su mejor versión, cada uno de ellos es increíble”.

El mensaje de Elon Musk para Amber Heard y Johnny Depp fue positivo: "Espero que ambos sigan adelante" Twitter / @lexfridman

09:00. El llamativo mensaje de Paul McCartney antes del veredicto

En un concierto en Orlando, Florida el exBeatle demostró su apoyo a Depp al proyectar un videoclip del cual el actor fue parte hace 10 años. Mientras cantaba “My Valentine” aparecieron imágenes de Johnny y Natalie Portman, en blanco y negro, en pantallas gigantes. El público comenzó a gritar y aplaudir y, si bien el cantante no se pronunció al respecto, dejó en evidencia su posición.

Paul McCartney tuvo un llamativo gesto con Johnny Deep a horas del veredicto final del juicio

08:30. El apoyo a Johnny Depp y Amber Heard en las redes antes del veredicto

Las redes sociales fueron participantes activos del conflicto legal y hubo voces a favor y en contra de ambos. “El juicio nos enseña a todo el mundo que no todo hombre es violento por ser hombre ni toda mujer es inocente por ser mujer. Nuevo recordatorio de que la violencia no tiene género y defenderlo no es misoginia”, escribió un usuario. “Yo apoyo a Deep y ojalá se haga justicia, pero el odio masivo que están teniendo contra Amber... wow, ojalá lo tuvieran contra todos los hombres cuando se les acusa de lo mismo y no se les olvidara en tres días”, agregó otro.

Antes de escuchar el veredicto, los actores recibieron mensajes de apoyo en las redes (Foto: Twitter @BryanAlbarino / @MellPotterhead

08:00. Johnny Depp superó los 19 millones de seguidores en Instagram antes de conocerse el veredicto

En 2020, cuando el actor de Charlie y la fábrica de chocolate abrió su cuenta en la red social, rápidamente logró un millón de seguidores. Poco tiempo después esa cifra se quintuplicó. Si bien el número creció durante los últimos dos años, lo cierto es que hasta el 24 de mayo de 2022 Depp ostentaba16.000.000 pero, a poco de conocerse la resolución del juicio, ganó otros tres millones y ya está cercano a los 20.

Johnny Depp ya tiene casi 20.000.000 de seguidores en Instagram (Foto: Captura Instagram/@johnnydepp)

07:30. Los rumores de romance entre Johnny Depp y su abogada, Camille Vasquez

Desde que comenzó el juicio, todas las miradas se centraron en Camille Vasquez, una de las abogadas del actor. En las redes sociales, muchos especularon con que podría existir una relación amorosa entre ambos. Un reportero del medio estadounidense especializado en celebridades TMZ le preguntó: “La gente quiere saber si estás saliendo con Johnny ¿Puedes aclarar las cosas?”. Ante esto, la defensora sonrió y prefirió no contestar.

Johnny Depp es representado en el juicio contra Amber Heard por Camille Vasquez (Foto: Twitter/@deppbrazilfc)

07:00. Dónde se transmiten las deliberaciones del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Al igual que desde el inicio de la fase oral el 11 de abril, las deliberaciones del juicio podrán seguirse de manera televisada a través del canal de YouTube de Law & Crime. Durante las jornadas en que los protagonistas de este enfrentamiento legal declararon, la cantidad de espectadores que vieron las declaraciones de manera simultánea fue de casi un millón.

Amber Heard y Johnny Depp durante uno de los momentos del juicio que cada vez está más cerca del final (Foto: Captura de video) Captura

06:00. El mensaje de Lily-Rose Depp antes de conocerse el veredicto

Si bien durante el tiempo que duró el juicio la hija mayor del protagonista de Piratas del Cribe se mantuvo al margen de hacer declaraciones y no estuvo activa en sus redes sociales, en los últimos días eso cambió. El 27 de mayo, con motivo de su cumpleaños, compartió tres fotos en su cuenta de Instagram. Si bien se trató de una publicación sencilla donde se la veía contenta, llamó mucho la atención y de inmediato comenzó a recorrer el Internet.

"Princesa de cumpleaños", era la frase que Lily-Rose Depp usó para sus fotografías Instagram @lilyrose_depp

05:00. El gesto de Johnny Depp antes de conocer la sentencia

Después de los alegatos finales, el actor que interpretó a Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe fue invitado por el músico Jeff Beck a tocar junto a él unos temas en el Reino Unido. Con guitarra en mano, Depp tocó “Isolation”, de John Lennon, “What’s Going On”, de Marvin Gaye y “Little Wing”, de Jimi Hendrix.

Johnny Depp fue invitado a participar de un show antes de conocer el veredicto (Foto: Captura de video)

04:00. “La alerta Amber” qué cobró importancia en el final del juicio

Durante la sesión final de alegatos del 27 de mayo ocurrió algo muy particular en la sala de la corte de Fairfax, Virginia: se activó una alerta en plena audiencia. El sonido provenía de los teléfonos de algunos de los miembros del público y esto no pasó desapercibido para la jueza Penney Azcarate que se tomó unos segundos para mencionar el incidente y expresó: “Parece una ‘alerta Amber’. La gente que no silenció los teléfonos lo está recibiendo”.