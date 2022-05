Johnny Depp vs Amber Heard: cómo es el papel que debe completar el jurado para llegar a un veredicto

Arrancó el segundo día de deliberaciones por parte del jurado en el juicio por difamación que Johnny Depp presentó contra Amber Heard, un caso que atrapó la atención de los medios y fanáticos. Tras más de 100 horas de testimonios de expertos en diferentes áreas, los propios actores y otros famosos, la jueza Penney Azcarate instruyó a las siete personas sobre cómo manejarse en el proceso de análisis de la evidencia para determinar si hubo falsas afirmaciones que condujeron a la deshonra de ambas celebridades. Se desconoce cuánto tardarán en alcanzar un veredicto.

Recientemente, El País tuvo acceso al formulario que la jueza Azcarate entregó al jurado y que deben completar con miras a llegar a una decisión final. En el documento de ocho páginas, se transcribieron las frases del artículo de opinión que Heard publicó en 2018 en The Washington Post, y que es el origen del reclamo de Depp por US$50 millones.

La jueza Penney Azcarate le explicó al jurado acerca del formulario que contiene las preguntas que conducirán al fallo en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard (Crédito: Steve Helber/Associated Press)

No se trata de preguntas abiertas, por lo que deben responder “sí” o “no” a cada una de las cuestiones planteadas. En ese sentido, las afirmaciones que la defensa de Johnny consideró difamatorias son las siguientes:

—”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

—”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

—”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

El formulario que la jueza Penney Azcarate entregó al jurado tiene ocho páginas (Crédito: Special Veredict Form/Mr. Depp's Claim Against Ms. Heard)

Por otra parte parte, Heard contrademandó por US$100 millones, pero el origen de su pretensión no son las declaraciones de Depp sino las de Adam Waldman, quien formó parte de su equipo de defensa. El abogado dijo en una oportunidad al Daily Mail que las acusaciones de maltrato que hizo Amber eran “engañosas”. Estas son las frases que el jurado debe evaluar:

—”Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020).

8 de abril de 2020). —”Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

de abril de 2020). —”Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

Parte del formulario que el jurado debe rellenar para el fallo en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard (Crédito: Special Veredict Form/El País)

Asimismo, en el formulario se repiten las mismas preguntas para cada una de las afirmaciones de Depp contra Heard y viceversa. Por último, cierra con el componente económico de la demanda: la indemnización por daños compensatorios y punitivos que determinará quien resultó “vencedor” en el juicio.

Millones de personas están a la expectativa de conocer quién resultó “culpable o inocente”. Sin embargo, es necesario recordar que se trata de un caso civil y no penal. Si bien dentro de los testimonios de las partes hubo acusaciones mutuas de maltrato, agresión e incluso violación, no existe una denuncia formalizada y el jurado decidirá si hubo o no difamación.