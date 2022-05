Juicio de Amber Heard y Johnny Depp, en vivo: ¿a qué hora se conoce el veredicto del jurado?

07:30. Los rumores de romance entre Johnny Depp y su abogada, Camille Vasquez

Desde que comenzó el juicio, todas las miradas se centraron en Camille Vasquez, una de las abogadas del actor. En las redes sociales, muchos especularon con que podría existir una relación amorosa entre ambos y de hecho, los fans de Depp celebraron la idea. Un reportero del medio estadounidense especializado en celebridades TMZ le preguntó: “La gente quiere saber si estás saliendo con Johnny ¿Puedes aclarar las cosas?”. Ante esto, la defensora sonrió y prefirió no contestar. Acto seguido, comenzó a saludar a los que estaban a las afueras del tribunal para apoyar a su cliente.

Johnny Depp es representado en el juicio contra Amber Heard por Camille Vasquez (Foto: Twitter/@deppbrazilfc)

07:00. Dónde se transmiten las deliberaciones del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Al igual que desde el inicio de la fase oral el 11 de abril, las deliberaciones del juicio podrán seguirse de manera televisada a través del canal de YouTube de Law & Crime. Durante las jornadas en que los protagonistas de este enfrentamiento legal declararon, la cantidad de espectadores que vieron las declaraciones de manera simultánea fue de casi un millón.

Amber Heard y Johnny Depp durante uno de los momentos del juicio que cada vez está más cerca del final (Foto: Captura de video) Captura

06:00. El mensaje de Lily-Rose Depp antes de conocerse el veredicto

Si bien durante el tiempo que duró el juicio la hija mayor del protagonista de Piratas del Cribe se mantuvo al margen de hacer declaraciones y no estuvo activa en sus redes sociales, en los últimos días eso cambió. El 27 de mayo, con motivo de su cumpleaños, compartió tres fotos en su cuenta de Instagram. Si bien se trató de una publicación sencilla donde se la veía contenta, llamó mucho la atención y de inmediato comenzó a recorrer el Internet.

"Princesa de cumpleaños", era la frase que Lily-Rose Depp usó para sus fotografías Instagram @lilyrose_depp

05:00. El gesto de Johnny Depp antes de conocer la sentencia

Después de los alegatos finales, el actor que interpretó a Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe fue invitado por el músico Jeff Beck a tocar junto a él unos temas en el Reino Unido. Con guitarra en mano, Depp tocó “Isolation”, de John Lennon, “What’s Going On”, de Marvin Gaye y “Little Wing”, de Jimi Hendrix.

Johnny Depp fue invitado a participar de un show antes de conocer el veredicto (Foto: Captura de video)

04:00. “La alerta Amber” qué cobró importancia en el final del juicio

Durante la sesión final de alegatos del 27 de mayo ocurrió algo muy particular en la sala de la corte de Fairfax, Virginia: se activó una alerta en plena audiencia. El sonido provenía de los teléfonos de algunos de los miembros del público y esto no pasó desapercibido para la jueza Penney Azcarate que se tomó unos segundos para mencionar el incidente y expresó: “Parece una ‘alerta Amber’. La gente que no silenció los teléfonos lo está recibiendo”. Según publicó el sitio Page Six, en realidad se trató de una advertencia que les llega a los habitantes de cada ciudad a su celular y que, en esta ocasión, se refería a un aviso sobre una tormenta que se registraba en varias zonas del estado.