El juicio del que habla el mundo: de los escalofriantes relatos de Amber Heard sobre Johnny Depp al cruce de miradas entre ambos

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard sigue acaparando la atención del mundo. Sea por las carcajadas del actor cuando mencionan su pene, por la flatulencia de una de las testigos en medio del estrado o por las fuertes declaraciones de ambas partes donde describen sucesos de violencia doméstica propinados por el otro, la televisación del encuentro hace que nada pase desapercibido. A un mes del inicio, hay pocas certezas sobre cuál será la decisión del jurado sobre la denuncia de Depp por difamación contra su ex. Porque en el fondo, todo este encuentro de ventilación sobre la vida privada de estas estrellas de Hollywood se inició por la búsqueda del actor de recuperar su buen nombre.

Según dijo, a raíz de la columna que escribió su ex en The Washington Post, Depp perdió contratos por importantes sumas de dinero, por lo que pide 50 millones de dólares como resarcimiento. En el medio, surgen más y más detalles de su turbulenta relación que generan mucho ruido -entre ellos, la reacción de ella cuando cruzó días atrás miradas con él- y tienen a las redes sociales como espejo. Todo lo que sucede en el Tribunal encuentra en Twitter un espacio de difusión, donde los seguidores de Depp detectan detalles y los de Heard sostienen que existió violencia contra ella. Es casi un River-Boca.

Sin ir más lejos, días atrás surgió la teoría en la red social del pajarito de que Heard, quien declaró en el juicio durante la última semana, utilizaba frases de películas a la hora de construir su relato. Luego de reconstruir diferentes hechos traumáticos, entre ellos una supuesta violación con una botella de vidrio por parte de quien en ese entonces era su marido, los tuiteros empezaron a hacer circular la versión de que ella estaría actuando y citando frases de películas como El talentoso señor Ripley, Notting Hill o Shrek 2.

BOMBA: Amber Heard sigue plagiando cosas de películas.

Parte de su testimonio es textual de "The Talented Mr Ripley" de 1999 🤯 pic.twitter.com/hwgVMQxIgX — Juanito Say (@JuanitoSay) May 5, 2022

Una de las referencias que habría tomado, según sostienen en Twitter, sería la siguiente oración: “Lo que pasa con Johnny [Dickie, en el film El talentoso señor Ripley]... es como si el sol brillara sobre vos, y es glorioso. Y luego te olvida y hace mucho, mucho frío... Cuando tenés su atención, sentís que sos la única persona en el mundo, por eso todos lo quieren tanto”. Sin embargo, no hay registros de que Heard haya pronunciado esta frase.

El cruce de miradas

Otro de los temas más comentados en los últimos días de lo que ocurrió en Fairfax, Virginia, durante el juicio tiene que ver con la expresión de Heard cuando cruzó miradas con Depp. La plataforma Court TV mantiene al mundo actualizado, ya que transmite en directo lo que se debate, por lo que existe un cúmulo de información sobre este encuentro en particular que está a punto de destronar al de O. J. Simpson por la atención pública que está tomando.

La semana pasada, luego de una fuerte declaración, las cámaras mostraron a una Heard asustada, que se corría para atrás. El hecho ocurrió cuando la actriz se estaba retirando del estrado y, en paralelo, su exmarido estaba por salir de la sala. Al ver a Depp aproximándose hacia donde estaba ella, Heard hizo un gesto de temor y se corrió, algo que rápidamente la gente de seguridad percibió por lo que hizo al actor volver para atrás para darle paso a ella. En tanto, Depp esbozó una semi sonrisa y dejó que pasara su ex en uno de los momentos más tensos del juicio.

Las imágenes de este cruce de miradas se hicieron rápidamente virales y las opiniones sobre los motivos no tardaron en adueñarse de la virtualidad.

Las declaraciones de Amber

Luego de que Depp contara su historia, le tocó a Heard. Y ella no escatimó en detalles sobre la turbulenta relación que los une. Según contó ella, el actor la habría golpeado cuando estaban en un avión por celos a James Franco. “Estaba muy enojado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba”, dijo la actriz, quien más tarde sumó que se cambió de lugar para que Depp no se enojara. “Simplemente me pateó en la espalda. Y caí al suelo. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Fue como si pudieras oír caer un alfiler en ese avión”, sumó.

Depp sostuvo durante cada encuentro con el Tribunal que nunca fue violento con su exesposa.

Heard, en cambio, habló de las reiteradas veces que él la habría golpeado. Una de ellas fue en un sillón. “Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína. Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía”. Entonces, supuestamente él contestó: “Wino”. Heard se habría reído y ahí el le habría pegado. “Me abofeteó en la cara”, dijo Heard. “No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré”.

También habló de un hecho ocurrido en un viaje de campo a Hicksville, California. La actriz aseguró que durante el viaje Depp se indignó por una mujer que se acercó a ella y comenzó a gritar, lo que derivó en una discusión dentro de la casa rodante donde estaban parando. Mientras él buscaba drogas, según el testimonio de su ex, le arrancó la ropa interior y luego procedió a hacer una búsqueda “en su cavidad”.

Las declaraciones de Heard llegan después de que Depp asegurara que ella había ejercido violencia en su contra al tirarle una botella y rebanarle una parte de su dedo, entre otras cosas. Además de asegurar que la actriz sufre de un trastorno de doble personalidad y que le habría sido infiel con Elon Musk. Lo cierto es que ambos buscan limpiar su nombre. El actor, luego del divorcio de la actriz, de la citada columna y de perder el juicio por difamación que él mismo inició contra The Sun, fue desvinculado de dos franquicias: Piratas del Caribe y Animales Fantásticos. En tanto, ella solo aparece pocos minutos en Aquaman 2.