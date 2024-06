Juneteenth: ¿abren los bancos en Estados Unidos?

Escuchar

Cada 19 de junio en Estados Unidos se celebra Juneteenth, una fecha que conmemora el día de 1865 en el que Tropas de la Unión llegaron a Galveston para cumplimentar la Proclamación de Emancipación, que declaraba la libertad para los esclavos en Texas. Es un feriado federal desde 2021 y, como tal, algunas instituciones cesan sus actividades y cierran durante la jornada.

Kimberly Thomas sostiene un cartel antes de un partido de béisbol entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago, en Chicago, el domingo 18 de junio de 2023. (Foto AP/Nam Y. Huh)

Juneteenth: los bancos no funcionarán, pero sí los cajeros automáticos

Desde la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) anunciaron los calendarios de festividades que cesan con la actividad bancaria este 2024 y hasta 2028. “Para los días festivos que caen en sábado, los bancos y sucursales de la Reserva Federal estarán abiertos el viernes anterior. Sin embargo, la Junta de Gobernadores estará cerrada”, aclaran en el portal.

También se da la particularidad que los días festivos que caen en domingo hacen que no haya actividad al día siguiente en todas las oficinas de la Reserva Federal. En el caso de Juneteenth, al ser un miércoles, los bancos estarán cerrados. No obstante, los cajeros automáticos no dejarán de funcionar.

Todos los feriados de 2024 donde no habrá actividad bancaria en Estados Unidos User - https://www.federalreserve.gov/

Día por día: en qué celebraciones no habrá actividad bancaria en 2024

En lo que va de 2024, ya hubo varias conmemoraciones que cesaron con la actividad bancaria durante una jornada: el 1° de enero por año nuevo, el 15 de ese mes por el nacimiento de Martin Luther King, el 19 de febrero por el cumpleaños de Washington y el 27 de mayo en el Memorial Day. Sin embargo, aún quedan algunos:

“Juneteenth” o Día de la Liberación: se celebra cada 19 de junio y el nombre de este feriado nace de la combinación de las palabras june (junio) y nineteenth (decimonoveno), que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Día de la Independencia: se celebra cada 4 de julio.

Día del Trabajo: en Estados Unidos, este día feriado federal se celebra el primer lunes de septiembre, es decir, será el 2.

Día de la Raza: el segundo lunes de octubre se celebra el Día de la Raza o también llamado Columbus Day, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las costas del Nuevo Mundo. En 2024, caerá el día 14.

Día de los Veteranos: se celebra anualmente el 11 de noviembre y se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Día de Acción de Gracias: esta fecha tan esperada por muchos se celebra el cuarto jueves de noviembre, es decir, el día 28.

Navidad: cada año, esta fiesta de significado religioso se celebra cada 25 de diciembre.

Ninguna de estas fechas son en fin de semana. Para que eso suceda hay que esperar al Día de la independencia de 2026 (sábado) y al de 2027 (domingo).

El Juneteenth se convirtió en feriado oficial en 2021, pero las comunidades afroamericanas lo celebran desde 1865 Juneteenth.com

Qué actividades comerciales cierran durante Juneteenth

El feriado conlleva que algunos servicios de atención al público permanezcan cerrados:

Bancos: sin actividad de atención al público, pero con cajeros abiertos.

Servicio Postal: no realizará entregas. Las empresas privadas como FedEx funcionarán.

Oficinas del gobierno federal no esenciales.

Escuelas primarias y secundarias.

LA NACION