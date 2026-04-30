Justicia de EE. UU. condena a afgano por atentado en aeropuerto de Kabul en 2021

Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable el miércoles a un hombre afgano por su papel en el atentado suicida de 2021 en el aeropuerto de Kabul, que causó la muerte de al menos 170 afganos y 13 militares estadounidenses.

Mohammad Sharifullah, miembro del grupo yihadista Estado Islámico-Khorasan (EI-K), presente en Afganistán y Pakistán, fue declarado culpable en Virginia de conspiración por proporcionar apoyo material a una organización terrorista.

Según la fiscalía, Sharifullah examinó la ruta hacia el aeropuerto donde un atacante suicida detonó posteriormente su artefacto entre la multitud que intentaba huir días después de que los talibanes tomaran el control de Kabul.

Estados Unidos se retiró de Afganistán en agosto de 2021, en medio de una caótica evacuación de decenas de miles de afganos que rodearon el aeropuerto de Kabul con la esperanza de abordar un vuelo para salir del país.

Sharifullah fue extraditado a Estados Unidos desde Pakistán en marzo de 2025 y luego juzgado en un tribunal federal en las afueras de la capital estadounidense.

El hombre, también conocido como Jafar, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.

Según las autoridades estadounidenses, Sharifullah estuvo implicado en varios ataques del EI-K entre 2016 y su arresto en Pakistán en 2025.

Entre ellos figuraba un atentado suicida en junio de 2016 contra los guardias de seguridad nepalíes que protegían la embajada de Canadá en Kabul.

Se acusó a Sharifullah de realizar labores de vigilancia y de transportar al atacante suicida hasta el lugar del atentado.

También fue acusado de dar instrucciones sobre el uso de armamento a los miembros del EI-K que atacaron una sala de conciertos cerca de Moscú en marzo de 2024.