Kane destaca la "excelente preparación" de Inglaterra para el debut ante Croacia

El artillero inglés Harry Kane afirmó que Inglaterra ha disfrutado de una "excelente preparación" de cara al Mundial de Norteamérica 2026, tras el aterrizaje de los Three Lions en Kansas City, su base de operaciones para el torneo.

Los hombres de Thomas Tuchel llegaron al medio oeste estadounidense el sábado tras una concentración en Florida, donde disputaron dos amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, con dos victorias.

Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, tras haber estado cerca del título en los últimos grandes torneos.

El capitán inglés aseguró que la preparación para el debut ante Croacia, el próximo miércoles en Arlington, Texas, por el Grupo L, ha sido "de primer nivel".

"La forma en que trabajamos, entrenamos, preparamos los partidos, jugamos y también la unión del grupo, la forma en que volvimos a reconectar", explicó.

"También el descanso fuera de eso, la recuperación. Todo ha estado al más alto nivel, así que sentimos que llegamos a esta parte de la concentración con una gran preparación".

El delantero del Bayern Munich, de 32 años, señaló que ahora en Kansas City el equipo puede "empezar a sentir la verdadera expectación del Mundial".

"Obviamente aún quedan unos días hasta el primer partido, pero aquí es donde empieza lo serio", añadió.

"Este será nuestro hogar durante las próximas seis semanas, con suerte, y estamos ansiosos por empezar".

Kane destacó que la victoria 3-0 ante Costa Rica fue "excelente de principio a fin", en la antesala de un debut exigente en el Grupo L.

"Croacia es un equipo difícil", dijo. "Han demostrado, especialmente en los dos últimos Mundiales, que pueden ser uno de los mejores equipos del torneo y tenemos que estar preparados para eso", añadió Kane, quien fue parte del equipo que cayó ante Croacia en las semifinales del Mundial 2018.

Tuchel, nombrado seleccionador inglés con el objetivo de conquistar el primer Mundial de Inglaterra desde 1966, aseguró que sus jugadores están "listos para empezar".

"Estamos aclimatados. Llevamos bastante tiempo en el país. Han trabajado lo suficiente. Nos hemos expuesto al calor lo suficiente. Estamos en un buen momento", señaló el técnico alemán.

Los otros seleccionados del Grupo L son Ghana y Panamá.