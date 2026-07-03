Kane espera una atmósfera especial contra México: "No puedo esperar"

Héroe de Inglaterra en el Mundial 2026, Harry Kane está deseando vivir este domingo la experiencia de enfrentar a México en el estadio Azteca y envía una advertencia al Tri: "Me siento tan bien como nunca me he sentido".

"Va a ser una ocasión increíble, una gran atmósfera, y si puedes ganar este tipo de partidos, solo te da más impulso, más confianza para el resto del torneo", dijo el veterano artillero en un episodio del show Lions' Den publicado el viernes.

Kane, que vive el mejor momento de su carrera a los 32 años, no teme a los obstáculos que encontrarán en este duelo de octavos de final: una apasionada afición rival, los 2240 metros de altitud de Ciudad de México y un oponente enrachado que cuenta sus cuatro partidos por victorias.

Estos desafíos "a veces sacan lo mejor de los mejores jugadores, así que no puedo esperar a que llegue el partido", recalcó Kane.

El equipo que dirige Thomas Tuchel le debe el pase a los octavos a su capitán, que el miércoles logró los dos goles de una sufrida remontada ante República Democrática del Congo por 2-1 en Atlanta.

Con su tanto del triunfo en el minuto 86, el ariete del Bayern Munich llegó a 72 goles entre club y selección en la temporada 2025-2026, una cifra sólo superada por los 82 que logró Lionel Messi con Barcelona y Argentina en la 2011-2012.

"Son 72 goles hasta ahora y espero que aún caigan unos cuantos más", confió Kane. "Creo que son casi 20 más de los que había logrado a lo largo de mi carrera y ya había tenido temporadas bastante buenas".

"He tenido buenos momentos, pero creo que, en términos generales, ahora me siento tan bien como me he sentido nunca al saltar al campo", consideró el exjugador del Tottenham.

- "El mejor que vistió esta camiseta" -

Kane, que también está en la pelea por la Bota de Oro del Mundial con cinco goles, convirtió 61 de sus goles con el uniforme del Bayern, con el que conquistó el doblete en Alemania, al ganar la Bundesliga y la Copa.

La campaña del gigante bávaro solo fue frenada por el París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

"No importa la situación, no importa qué tipo de ocasión tenga, siento que puedo marcar goles", dijo. "Creo que simplemente es una mezcla de todo encajando en el momento adecuado".

Anthony Gordon, que asistió en los dos goles de Kane ante RD Congo, describió a su capitán como el mejor jugador que "ha vestido la camiseta de Inglaterra".

"Esta temporada solo la ha superado Messi. Cuando lo planteas así, es una locura", dijo el nuevo extremo del Barcelona.

"Messi es el mejor de la historia. Solo hay uno como él, y estar segundo por detrás de él... No puede haber un cumplido mayor que ese", remarcó Gordon. "Creo que, como país, probablemente necesitamos valorarlo mucho más de lo que lo hacemos, porque es el mejor que ha vestido la camiseta de Inglaterra".