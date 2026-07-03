En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina hoy por los 16avos de final del Mundial 2026

La selección argentina, vigente campeona del mundo, se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. El ganador de este partido avanzará a los octavos de final y se medirá al vencedor de Australia vs. Egipto, que se disputa el mismo día en Dallas.

Hora y cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos

El partido inicia a las 18 hs (hora del Este) / 17 hs (hora Central)/ 15 hs (hora del Pacífico) .

. La transmisión en inglés está a cargo de FOX , con emisión adicional en la aplicación de streaming FOX One.

está a cargo de , con emisión adicional en la aplicación de streaming FOX One. La señal en español es Telemundo, con la alternativa de streaming en Peacock. En cuanto al horario argentino, empieza a las 19 hs.

El partido entre Argentina y Cabo Verde empieza a las 18 hs (hora del Este de EE.UU.) TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ambas plataformas ofrecen el partido en vivo y bajo demanda para suscriptores en Estados Unidos.

Contexto del partido entre Argentina y Cabo Verde

La Albiceleste cerró la fase de grupos con nueve puntos, ocho goles a favor y uno en contra, tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Lionel Messi terminó la primera ronda como máximo goleador del certamen.

El cuerpo técnico define hasta el último momento la inclusión de Cristian Romero en la defensa: el marcador central se ausentó ante Jordania por una molestia en la rodilla y compite con Nicolás Otamendi por un lugar en el equipo titular.

Cristian Romero se ausentó ante Jordania por una molestia en la rodilla Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Cabo Verde, por su parte, se convirtió en la revelación del Mundial 2026. La selección africana, en su primera participación mundialista, avanzó invicta con tres empates: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita.

Historial de ambos seleccionados

La Argentina y Cabo Verde no registran antecedentes entre sí y disputarán este viernes su primer cruce oficial. El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, estuvo a punto de llamarse Jorge Valdano al nacer, en homenaje de su padre al delantero argentino campeón del mundo en 1986, según contó el propio jugador a FIFA.com.

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde, se hizo conocido por sus siete atajadas en el empate 0-0 ante España Ashley Landis - AP

Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las figuras del torneo tras sus siete atajadas en el empate 0-0 ante España y superó los 15 millones de seguidores en Instagram en los días posteriores.

Si Argentina supera a Cabo Verde, jugará los octavos de final el martes 7 de julio en Atlanta ante el ganador de Australia vs. Egipto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.