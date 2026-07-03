En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina hoy por los 16avos de final del Mundial 2026
El seleccionado campeón del mundo, con Lionel Messi como capitán y figura, enfrenta a Cabo Verde, una de las sorpresas de la Copa del Mundo
La selección argentina, vigente campeona del mundo, se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. El ganador de este partido avanzará a los octavos de final y se medirá al vencedor de Australia vs. Egipto, que se disputa el mismo día en Dallas.
Hora y cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos
- El partido inicia a las 18 hs (hora del Este) / 17 hs (hora Central)/ 15 hs (hora del Pacífico).
- La transmisión en inglés está a cargo de FOX, con emisión adicional en la aplicación de streaming FOX One.
- La señal en español es Telemundo, con la alternativa de streaming en Peacock. En cuanto al horario argentino, empieza a las 19 hs.
- Ambas plataformas ofrecen el partido en vivo y bajo demanda para suscriptores en Estados Unidos.
Contexto del partido entre Argentina y Cabo Verde
La Albiceleste cerró la fase de grupos con nueve puntos, ocho goles a favor y uno en contra, tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Lionel Messi terminó la primera ronda como máximo goleador del certamen.
El cuerpo técnico define hasta el último momento la inclusión de Cristian Romero en la defensa: el marcador central se ausentó ante Jordania por una molestia en la rodilla y compite con Nicolás Otamendi por un lugar en el equipo titular.
Cabo Verde, por su parte, se convirtió en la revelación del Mundial 2026. La selección africana, en su primera participación mundialista, avanzó invicta con tres empates: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita.
Historial de ambos seleccionados
La Argentina y Cabo Verde no registran antecedentes entre sí y disputarán este viernes su primer cruce oficial. El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, estuvo a punto de llamarse Jorge Valdano al nacer, en homenaje de su padre al delantero argentino campeón del mundo en 1986, según contó el propio jugador a FIFA.com.
Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las figuras del torneo tras sus siete atajadas en el empate 0-0 ante España y superó los 15 millones de seguidores en Instagram en los días posteriores.
Si Argentina supera a Cabo Verde, jugará los octavos de final el martes 7 de julio en Atlanta ante el ganador de Australia vs. Egipto.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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