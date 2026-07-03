El 4 de julio arrancan las cuentas Trump: así puedes pedir los US$1000 para tu bebé

A partir del 4 de julio, las familias de Estados Unidos podrán inscribir a sus hijos en las denominadas cuentas Trump, o Trump Accounts, un nuevo programa federal de ahorro e inversión destinado a menores de edad. La iniciativa prevé un depósito inicial de US$1000 para los niños nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que cumplan los requisitos establecidos por las autoridades.

Cómo solicitar los US$1000 de las Trump Accounts

El acceso al beneficio comienza con el trámite correspondiente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), concretamente mediante la presentación del Formulario 4547, creado para incorporar a los menores elegibles al programa. El trámite puede realizarse mediante Individual Online Account (IOLA), la plataforma digital de la agencia tributaria destinada a los contribuyentes.

El anuncio de las Trump Accounts para el Super Bowl 2026

De acuerdo con la información difundida por el organismo, la gestión requiere completar una serie de datos básicos para identificar al beneficiario y formalizar su incorporación al sistema. Antes de iniciar la solicitud, los padres o tutores deben reunir la documentación necesaria para evitar demoras durante el proceso.

Los datos requeridos son:

Una cuenta activa en ID.me .

. El número de Seguro Social del menor.

del menor. La fecha de nacimiento del beneficiario.

del beneficiario. El domicilio registrado.

Una vez presentada la documentación, el solicitante podrá consultar el estado del trámite desde su perfil dentro de la plataforma del IRS.

Quiénes califican para recibir el depósito inicial de US$1000

La normativa de las cuentas Trump establece criterios para acceder a la contribución financiada por el gobierno federal. Para obtener los US$1000 es necesario cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones:

Haber nacido entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 .

y el . Ser ciudadano estadounidense .

. Tener un número de Seguro Social válido.

El IRS habilitó el Formulario 4547 para inscribir a menores en las nuevas Trump Accounts Gobierno de Estados Unidos

Las autoridades también permiten abrir cuentas para otros menores de 18 años que reúnan los requisitos generales del programa. Sin embargo, quienes se encuentren fuera del período de nacimiento definido por la ley no recibirán el incentivo inicial.

La inscripción debe ser realizada por un padre, madre o tutor legal, que conservará la administración de la cuenta hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad.

Cómo abrir una cuenta Trump, paso a paso

La incorporación al sistema contempla pasos posteriores a la presentación del formulario correspondiente. Según la información oficial difundida por el programa, el procedimiento incluye:

Completar y enviar el Formulario 4547 .

. Crear un usuario en la plataforma oficial de Trump Accounts .

en la plataforma oficial de . Esperar la invitación para activar el acceso .

. Finalizar el registro mediante las instrucciones proporcionadas por el sistema.

La aplicación oficial ya permite gestionar las cuentas de inversión para menores Gobierno de Estados Unidos

La herramienta estará disponible tanto en dispositivos móviles como a través de una versión web. Una vez habilitada la cuenta, los usuarios podrán consultar el saldo acumulado, revisar aportes, monitorear el rendimiento de las inversiones y seguir la evolución del patrimonio generado.

Cómo funciona este instrumento de ahorro

Las Trump Accounts fueron creadas como vehículos de inversión con ventajas fiscales orientados a promover la acumulación de patrimonio desde la infancia. Los fondos depositados quedarán registrados a nombre del menor, aunque la supervisión permanecerá en manos del adulto responsable mientras el titular no alcance la edad establecida por la normativa.

El programa combina un aporte inicial del gobierno con opciones de ahorro a largo plazo Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

El dinero será invertido en fondos indexados vinculados al mercado bursátil estadounidense, con restricciones sobre costos administrativos y criterios de diversificación definidos por la ley.

Además del aporte inicial financiado por el gobierno federal, el programa permite recibir contribuciones voluntarias de familiares, amigos, empleadores y otras entidades autorizadas. La estructura busca favorecer el crecimiento del capital mediante aportes complementarios y rendimientos obtenidos a largo plazo.

Cuándo podrá utilizarse el dinero

Los recursos permanecerán invertidos hasta que el titular cumpla 18 años. Al alcanzar esa edad, el beneficiario asumirá el control de la cuenta y podrá decidir cómo utilizar el dinero acumulado.

Entre los destinos previstos por el programa figuran: