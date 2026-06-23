Kane y sus Three Lions se estrellan contra la defensa de Ghana

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales de 1966, sin embargo, apretaron en el tramo final y estuvieron muy cerca de romper el empate, primero con un disparo de Bukayo Saka, que fue detenido por el portero (86'), luego con un remate al palo de Nico O'Reilly (87') y finalmente con una ocasión clara desperdiciada por Kane (87').

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica (4-2) contra la Croacia de Luka Modric, un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

- Queiroz gana la mano a Tuchel -

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, sin puntos, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

Los inventores del fútbol tuvieron su mayor prueba hasta el momento en su campaña para volver a cargar la Copa del Mundo, y no salieron muy bien librados.

Dirigido por el portugués Carlos Queiroz, conocido por su metodismo táctico, Ghana se transformó en un vidrio en la media de los ingleses gracias a una defensa que cerró espacios y desconectó a un decepcionante Jude Bellingham.

Inglaterra tuvo una aplastante posesión del 78%, pero apenas tuvo tres opciones claras de vulnerar el arco de Benjamin Asare, todas en los últimos minutos del partido.

A cuatro minutos del final, el revulsivo Saka, que ingresó al campo en reemplazo de Anthony Gordon, exigió al guardameta con un riendazo de derecha desde la izquierda.

Acto seguido, O'Reilly cabeceó un centro que se estrelló en el travesaño y el balón regresó luego al corazón del área, donde Kane lo conectó con una volea de zurda que envió la pelota a las nubes.

Nada más para una de las selecciones que levantaron la mano cuando se preguntó quién aspiraba a la corona.

Y, al final del juego, quedó en evidencia su rostro de impotencia con un rifirrafe entre su atacante Noni Madueke y Queiroz, el gran ganador del día en su quinto Mundial.