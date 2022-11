Karla Mora, la esposa fit de un histórico de la selección de México que se verá frente a frente con Leo Messi

escuchar

Una modelo y un futbolista profesional de la selección de México unieron lo mejor de dos mundos para hacer la familia perfecta. Karla Mora y Guillermo Ochoa se conocieron en 2009 y hoy son una de las parejas más sólidas del mundo del deporte. Karla se dedica totalmente al hogar, pero también es una mujer sumamente disciplinada en el ejercicio y en todo lo referente al cuidado personal.

Antes de ser madre y esposa de uno de los guardametas más famosos en la historia del país azteca, Mora era una modelo de élite en su natal Guadalajara, Jalisco, y también destacaba como diseñadora. A pesar de que no se sabe mucho acerca de sus detalles personales, la información del portal Caras México reveló que en realidad llevaba una vida bastante común, hasta que conoció a su ahora esposo y su entorno cambió por completo.

Karla Mora y Memo Ochoa se conocieron gracias a la esposa de un futbolista @kamo01/Instagram

Karla tuvo que cambiar su residencia de país en más de una ocasión debido a la profesión de Memo, como lo apodan. Sin embargo, pese a las tribulaciones, parece que lo disfruta bastante y el futbolista le agradece públicamente cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. En redes sociales, la también madre se muestra plena en su etapa como esposa de uno de los arqueros mexicanos con más asistencias a la Copa del Mundo.

Para el Mundial de Qatar 2022, tanto Mora como Ochoa tomarán sus pertenencias y a sus tres hijos para tratar de conseguir el sueño de todos los aficionados mexicanos. Dejarán México para ir en busca del mayor reconocimiento a nivel futbolístico.

No obstante, las eliminatorias mundialistas no fueron las más agradables para la modelo, dado que recibió amenazas por parte de los aficionados que querían a su esposo fuera de la escuadra tricolor. Según denunció en su cuenta de Instagram, la gente le dijo que si no obligaba a Ochoa a salir del equipo, habría consecuencias para su familia.

“El odio no lleva a nada bueno. Es un deporte, a veces se gana otras se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores y justo de esos errores es donde sale el carácter, tu mejor versión y un millón de buenos momentos. Calma que falta camino por recorrer y estoy segura de que les darán muchas alegrías a México. Mejor trabajen y ocúpense por el bien de sus familias y seres queridos”, escribió la esposa del portero en aquel entonces.

Karla Mora y Memo Ochoa tienen tres hijos @kamo01/Instagram

La historia de amor de Karla Mora y Memo Ochoa

Ambos nacieron en Guadalajara, pero nunca cruzaron miradas hasta 2009, poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Regina Padilla, quien es esposa del futbolista Gerard Torrado, los presentó. A partir de ese momento, permanecieron juntos y ahora son una de las parejas más queridas de la industria del deporte azteca.

En 2013, luego de varios años de relación amorosa, le dieron la bienvenida a su primera hija: Lucciana. Dos años más tarde llegó a sus vidas el pequeño Guillermo. Para el 2020 sintieron que su familia no estaba todavía completa y decidieron procrear a Karla, su hija más pequeña que apenas tiene dos años de edad.

Ochoa y Karla Mora formaron una gran familia Instagram @kamo01

Aún con dos hijos, quisieron cumplir el sueño de llegar al altar y se prometieron amor eterno en una gran ceremonia en 2017. Fue en Ibiza y en compañía de otros grandes del fútbol mexicano como Raúl Jiménez, Diego Reyes, Héctor Moreno y Rafael Márquez.

Después de iniciada su relación con el mexicano, le puso pausa a su carrera para dedicarse completamente al hogar y la maternidad. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, disfruta bastante poder salir de vacaciones con sus hijos y organizar los tiempos de la familia cuando Memo no está en entrenamientos.

La escuadra mexicana se enfrentará con la Argentina en el Mundial el próximo 26 de noviembre.

