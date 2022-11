Paige Spiranac arremetió contra el uniforme que usará Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022 por un detalle

escuchar

Paige Spiranac, estrella del golf estadounidense, apoyó los dichos de muchos fans que no estuvieron de acuerdo con el diseño del uniforme que utilizará la selección de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022. Al parecer, la famosa consideró que era de mal gusto y bastante aburrido como para ser el que los jugadores se pondrán en su regreso estelar a la Copa del Mundo, luego de que en el Mundial de Rusia quedaron fuera.

“Hola a todos, soy Paige y tengo aquí el kit de la Copa Mundial de Estados Unidos. Mucha gente está muy decepcionada porque piensan que es bastante aburrido. Honestamente, tengo que estar de acuerdo. Son como ‘sabes qué, solo vamos a enviarlo por correo, vamos a hacerlo todo blanco y poner ‘EE.UU.’ al frente’. Es como, ¿qué es esto?”, mencionó Spiranac a través de sus redes sociales.

La también influencer acumula casi cuatro millones de seguidores en Instagram, por lo que su perspectiva de pulgares abajo para la camiseta podría ser una potencial influencia para otros norteamericanos. Los usuarios que reprodujeron su video mostraron su presencia y le dejaron saber que era una líder de opinión en cuanto a ese tema: “Mejor sin camiseta”; “La camisa es aburrida”, escribieron.

Paige Spiranac criticó la camiseta de EE.UU. para Qatar

Como ocurre en el ecosistema de las redes sociales, también hubo personas que no concordaron con su punto de vista y se lo hicieron saber: “¿Por qué finges que te interesa el fútbol? Sé muy bien que no te gusta. Lo confesaste en uno de tus primeros podcasts”; “Tal vez los jugadores van de blanco para mantenerse frescos cuando jueguen en el calor”; “Creo que se ve subdiseñado, porque no está cubierto con logotipos de patrocinadores como los equipos europeos. Mira cómo se ve con números, nombres y el logotipo de un patrocinador”.

Estados Unidos regresa a la Copa del Mundo en Qatar

La justa deportiva más importante de cada cuatro años le abrirá sus puertas nuevamente a los seleccionados estadounidenses, después de que se quedaran fuera del Mundial de Rusia 2018 tras caer 2-1 contra Trinidad y Tobago cuando necesitaban un empate.

La escuadra del país norteamericano tenía 30 años sin quedarse sin Copa del Mundo antes de que eso sucediera, por lo que llegar a las canchas de Qatar este 2022 revitalizará la confianza en el público. Los hinchas ya se encuentran listos desde que el combinado obtuvo un total de nueve puntos en la etapa de selección, lo que des dio el pase directo a la competencia de élite del fútbol mundial.

La lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial Qatar 2022; Christian Pulisic, la figura U.S. Men's National Soccer Team - U.S. Men's National Soccer Team

Hay que recordar la furia de los aficionados en aquel 2017 en que a Panamá se le validó un gol que, desde la perspectiva del público, debió anularse. Eso le mereció un triunfo de 2-1 ante Costa Rica, lo que terminó por sacar a Estados Unidos de la Copa. Si eso no hubiese ocurrido, los norteamericanos habrían accedido al repechaje contra Australia.

Pero todo quedó como un mal sabor de boca de aquel año. Ahora, el panorama luce diferente a pesar de la disputa por el color y la confección de los uniformes.

