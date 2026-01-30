Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga, al frente de la batalla por los Grammys

Las superestrellas Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia este domingo en la 68ª edición de los Premios Grammy que reunirá a la crema y nata de la música en Los Ángeles

El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos

Con su exitoso álbum "GNX" y su sencillo "Luther", que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año

Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas

En 2025 Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral "Not like us", la canción del año. Pero esta vez la competencia es dura

- La racha de Bad Bunny -

Y es que la buena racha de Benito Antonio Martínez Ocasio, el conejo malo responsable por la globalización del reguetón, parece imparable

Bad Bunny logró que "Un verano sin ti" (2022) fuese el primer trabajo enteramente en español nominado a álbum del año por la Academia de la Grabación, y ahora llega firme en las tres grandes categorías de la noche con su muy aplaudido "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", del cual se desprende su nostálgico sencillo "DtMF"

"Fue un álbum muy emocionante", dijo a AFP la musicóloga Lauron Kehrer

"Trabaja mucho en las temáticas y en la música", destacó, al elogiar "la forma en que se refiere a la descolonización (...) la forma en que se adentra en músicas puertorriqueñas más tradicionales y las lleva al público general"

Bad Bunny está en medio de una gira internacional, que comenzó el año pasado después de una multitudinaria residencia en su isla natal

El intérprete de "Tití me preguntó" está además en cuenta regresiva para su esperado espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en California, que enardece las pasiones de un Estados Unidos dividido en materia de política migratoria

Kehrer no cree que las tensiones políticas afecten la votación de la Academia, pero destaca que una victoria de Bad Bunny puede leerse como "una señal de que estamos enfrentando la creciente influencia de las culturas latinas en Estados Unidos"

Cerca se ubica Lady Gaga, que con su "Mayhem" hizo un regreso triunfal a la escena y de paso se anotó siete nominaciones para unos Grammys que, con 45 nominaciones y 14 triunfos, no le son ajenos

Aunque su pegajoso "Abracadabra" es otro fuerte aspirante para coronarse como canción del año, la pelea parece reñida en una categoría en la que figuran también el veraniego "Manchild", de Sabrina Carpenter; y "Golden", de la exitosa película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", y la gran favorita según los expertos

- "Reaccionarios" -

Con el reguetón, el hip-hop y el K-pop desafiando al pop en las categorías generales, Kehrer apunta que las nominaciones reflejan los cambios en la composición demográfica del cuerpo votante de la Academia de la Grabación

Más de 3.800 nuevos miembros han sido admitidos. La mitad no supera los 39 años y 58% son personas de color, de acuerdo con el órgano

Pero las nominaciones también registran los cambios en la manera de escuchar música con el avance de las plataformas de streaming

La musicóloga sostuvo que los Grammys suelen ser "más bien reaccionarios"

"Que los artistas ganen esos premios es más un indicio del clima que hay, en lugar de un intento por cambiarlo", comentó

En ese sentido, Kehrer ve también un regreso y expansión del R&B, cuyos exponentes Olivia Dean y Leon Thomas se proyectan como candidatos a mejor artista revelación

La 68ª edición de los Premios Grammy contará de nuevo con la animación del comediante Trevor Noah

La parte televisada de la gala comenzará a las 17H00 locales (01H00 GMT)