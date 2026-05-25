Publicación oficial: el ICE difunde historias de amor entre sus agentes en medio del debate por las deportaciones

Mientras el debate continúa en Estados Unidos tras un año de redadas masivas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) difundió en su sitio web oficial la historia de amor de dos agentes que se casaron y viven en Marruecos. La pareja se conoció en 2019 y ahora trabaja en la misión internacional de la agencia.

La historia de amor difundida por el ICE que reaviva el debate por las deportaciones

A través de un comunicado de prensa, el organismo encargado de tareas de control migratorio e investigaciones de seguridad nacional compartió la historia de amor entre Tim Stone y Michell Chase.

El hombre trabaja actualmente como jefe de división para el hemisferio occidental en las Operaciones Internacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en tanto la mujer ocupa el cargo de gerente nacional del Programa de Apoyo entre Pares.

Los agentes del ICE se casaron en Marruecos y viven allí mientras trabajan en la misión internacional ICE

Según el relato oficial, se conocieron en la división de Operaciones Domésticas del ICE en 2019. Luego, se casaron en una ceremonia en Marruecos, donde pasaron los últimos dos años tras la asignación de Stone. En primera instancia, Michell se retiró para reunirse con él, antes de reincorporarse años después.

El comunicado también menciona que Stone creció en Texas, y trabajó como policía en Midland durante casi ocho años antes de unirse al ICE. Michell, por su parte, creció en Pulaski, Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. Allí se interesó por el trabajo policial y luego cursó una asignatura sobre la historia de los asesinos en serie en la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego. Tras graduarse en diciembre del 2000, comenzó a trabajar en el organismo federal al año siguiente.

El trabajo entre los agentes del ICE y su colaboración en el exterior

Al margen de su historia personal, la agencia señaló que trabajaron juntos para expandir el Programa de Apoyo entre Pares a nivel internacional. La iniciativa apunta a que el personal de las embajadas y los empleados locales tengan acceso a recursos de apoyo emocional y profesional.

El ICE compartió la historia de amor de la pareja de agentes, mientras el gobierno avanza con su plan de deportaciones ICE

En el comunicado, Stone se refirió a las ocasiones en las que les toca estar separados por su trabajo. “A veces, Michell tiene que ser desplegada, y sé que eso forma parte del trabajo. No siempre es fácil, pero lo aceptamos como una inversión en nuestras carreras”, sostuvo.

En esa línea, el ICE compartió una declaración de Michell sobre su relación con su esposo. “Tim me ha ayudado a crecer como persona y me ha animado a salir de mi zona de confort, a crear nuevas oportunidades y programas, y a no limitarme a vivir el día a día”, expresó.

El debate por las deportaciones en EE.UU.

La estrategia de deportaciones masivas de la administración del presidente Donald Trump causó polémica en reiteradas ocasiones por las constantes redadas en Estados Unidos. En 2026, el gobierno avanza con su agenda.

Un informe de las universidades UCLA y UC Berkeley de California reveló que:

Las deportaciones desde el interior de Estados Unidos se cuadriplicaron (con un aumento de 4,6 veces) en comparación con los últimos seis meses de la administración anterior.

en comparación con los últimos seis meses de la administración anterior. Los arrestos callejeros por parte del ICE aumentaron 11 veces.

Las tácticas actuales son menos selectivas a diferencia de años anteriores, donde el enfoque principal eran personas con condenas penales. Los arrestos de migrantes sin historial judicial aumentaron siete veces.

A su vez, los senadores republicanos impulsan un proyecto de ley que destina 72 mil millones de dólares a intensificar las labores de deportación y vigilancia fronteriza. Según informó Reuters, el presupuesto sería dirigido principalmente al ICE y a la Patrulla Fronteriza para los próximos tres años.

Por su parte, los demócratas se oponen al financiamiento adicional y argumentan que las agencias ya cuentan con US$103 millones en fondos no utilizados.