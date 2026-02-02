Kendrick Lamar: El laureado poeta del rap

Por segundo año consecutivo, Kendrick Lamar arrasó en los Premios Grammy.

Después de llevarse cinco gramófonos el año pasado con su viral "Not Like Us", el rapero de 38 años ganó otros cinco esta noche, incluyendo el de Grabación del año junto a SZA por "Luther", cimentándose como uno de los más impactantes compositores de Estados Unidos.

"No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí", dijo Lamar al recibir la primera estatuilla de la noche a mejor álbum rap.

El astro también ganador del Pulitzer, que llegó este domingo con 22 estatuillas en su haber, conquistó además los gramófonos a mejor interpretación rap, mejor canción rap y mejor interpretación de rap melódico.

El catálogo de Lamar se caracteriza por versos punzantes en los que se muestra introspectivo y a la vez ataca problemas sistémicos de la sociedad estadounidense como el racismo y la pobreza estructural.

Nacido en 1987 en Compton, California, en un hogar pobre. Sus padres dependían de ayuda social para sobrevivir, y según contaría en entrevistas, la violencia en las calles era parte de su cotidianidad.

Comenzó a componer canciones en el liceo, inspirado por los raperos de la costa oeste de la época como Tupac Shakur, Dr Dre y Snoop Dogg, que abrazaron la influencia funk y las líricas explícitas.

Tras varias colaboraciones y giras con otros raperos bajo el seudónimo de K.Dot, Lamar comenzó a trabajar bajo su nombre, y lanzó en 2011 su primer álbum "Section.80".

Pero fue su segundo trabajo, "Good Kid, M.A.A.D City", que lo puso en la escena, gracias a sus potentes líneas que hablaban de su vida en Compton y estaban cargadas del componente social y racial.

Ese álbum alzó a Lamar, sostuvo Timothy Welbeck, profesor de estudios africanos de la Universidad Temple, en Filadelfia.

"Demostró que él tenía la habilidad de crear un nivel de calidad que podía mantenerse vigente" y de contar historias de manera atractiva, agregó Welbeck en entrevista con AFP.

- Pulitzer -

Los discos que le siguieron, incluyendo "To Pimp a Butterfly", de 2015, mostraron a Lamar más afín de un sonido jazz, junto con influencias de soul y funk.

También profundizó en la escrita, hablando de la depresión que sufrió tras su primer gran éxito, y su dificultad para relacionarse con la masculinidad y el abuso sexual que ocurrió en su seno familiar.

En 2018, se volvió el primer rapero en ganar el Premio Pulitzer a la música por su álbum "Damn". El jurado elogió una "compilación virtuosa de canciones (...) que ofrece viñetas que capturan la complejidad de la vida moderna afro-estadounidense".

Y luego vino "Not Like Us".

- Supertazón -

El músico lanzó la pieza en mayo de 2024 en medio de una larga batalla musical con Drake.

"Not Like Us" era la quinta canción de Lamar en la cual atacaba con sus líricas al rapero canadiense, quien acababa de lanzar, horas antes, su sencillo "Meet the Grahams".

La pegajosa melodía y el simple refrán, que funciona casi como himno, se volvió ubicua y llevó a los críticos a proclamar a Lamar como ganador del feudo entre los músicos en cuyas letras salieron acusaciones tan delicadas como abuso doméstico y conducta sexual indebida.

"Not Like Us" saltó a la cima de las carteleras y rápidamente se convirtió en una bandera del rap de la costa oeste de Estados Unidos.

Una semana después la entonó en el prestigioso concierto del medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, en el que también cantó clásicos como "Humble" y "DNA".

Lamar se embarcó posteriormente en una gira mundial con la cantante de R&B SZA, que vendió más de 350 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

El músico tiene dos hijos con su prometida Whitney Alford, con quien está desde el liceo.