Kenneth Walker III, primer corredor en ganar el MVP del Super Bowl desde 1998

El running back Kenneth Walker III, de los Seattle Seahawks, ganadores este domingo del Super Bowl LX, fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la cita cumbre de la liga de football americano (NFL)

El corredor estadounidense, de 25 años, se convirtió en el primer jugador de su posición en ganar la prestigiosa distinción desde 1998, cuando Terrell Davis se hizo con el honor defendiendo a los Denver Broncos en la final ante los Atlanta Falcons

Walker III se ganó este reconocimiento tras martillar toda la noche a los New England Patriots con 137 yardas terrestres y otras 26 de recepción

A continuación los diez últimos vencedores y los jugadores con más distinciones MVP de la historia del Supertazón:

2026: Kenneth Walker III (Seattle Seahawks)

2025: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

2022: Cooper Kupp (Los Angeles Rams)

2021: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers)

2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

2019: Julian Edelman (New England Patriots)

2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles)

2017: Tom Brady (New England Patriots)

Los jugadores con más títulos de MVP del Super Bowl de la historia:

5. Tom Brady

3. Joe Montana

. Patrick Mahomes

2. Terry Bradshaw

. Eli Manning

. Bart Starr