Keylor Navas encabeza plantel de liga mexicana para All Star contra la MLS

El veterano arquero Keylor Navas encabeza la primera lista de figuras de la liga mexicana para el Juego de las Estrellas frente a la MLS, en el que el costarricense podría volver a enfrentar a Lionel Messi

El astro del Inter Miami lidera la convocatoria de la MLS para este juego de exhibición que se disputará el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte

Por diversas razones, Messi no participó en los dos All Stars anteriores y en esta ocasión está también por confirmar su presencia en el evento, programado 10 días después de la final del Mundial 2026 a la que aspira a llegar con la selección argentina

Por su parte Keylor Navas, antiguo rival de Messi en la liga española cuando jugaban para Real Madrid y Barcelona, fue incluido entre los 14 primeros convocados de la liga MX después de llegar con Pumas a la final del torneo Clausura 2026, perdida ante Cruz Azul

Recién llegado al club universitario, Navas no participó en la edición de 2025 del All Star en la que el combinado de la MLS se impuso por 3-1 al de la liga mexicana en Austin, Texas

En la convocatoria del viernes también destaca la presencia de los centrocampistas Brian Gutiérrez y Erik Lira, del Guadalajara y Cruz Azul, que se encuentran compitiendo con México en el Mundial

Estos son los primeros 14 convocados de la liga mexicana, seleccionados a partir de los premios entregados a fin de temporada:

Porteros: Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Delanteros: João Pedro (Atlético San Luis), Armando González (Guadalajara)