Knicks ganan 105-104 a Spurs y se avanzan 2-0 en las Finales de la NBA

Los New York Knicks lograron este viernes un agónico triunfo 105-104 en la cancha de los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 2-0 en el global de las Finales de la NBA, a solo dos triunfos de su primer título desde 1973

La superestrella local Victor Wembanyama (29 puntos) falló un tiro sobre la bocina que zanjó el triunfo de los Knicks, que ahora hospedarán el tercer y cuarto duelo de la serie ante su público del Madison Square Garden

Los Spurs necesitan una hazaña nunca vista en la NBA ya que ningún equipo ha ganado unas Finales después de perder los dos primeros partidos como local