Knicks logran la victoria más abultada de su historia ante los vecinos Nets

Despertando de una mala racha de resultados, los New York Knicks aniquilaron este miércoles a los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández por 120-66, la victoria más abultada de esta emblemática franquicia de la NBA

Esta ventaja de 54 puntos deja atrás la mayor marca anterior de los Knicks, que estaba en 48 puntos, lograda en tres ocasiones (1968, 1972 y 1994)

Este miércoles los neoyorquinos tiraron de orgullo frente a su público en el Madison Square Garden, después de encadenar cuatro derrotas consecutivas que los descendieron hasta la tercera posición de la Conferencia Este

Esta racha acrecentó las dudas alrededor de su nuevo entrenador, Mike Brown, y de un plantel que arrancó la temporada como favorito a dominar el Este

Estos días hicimos "mucho examen de conciencia y mucha autorreflexión. Nos queda un largo camino para ser el equipo que sabemos que podemos ser, pero la temporada aún es larga", afirmó el base Jalen Brunson tras el partido

El capitán de los Knicks, elegido esta semana como titular para el Juego de las Estrellas, fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos, acompañado del escolta suplente Landry Shamet con 18

Los Knicks dominaron el partido de principio a fin, comenzando con un parcial de 38-20 en el primer cuarto, y llegaron a tener una ventaja de 59 puntos ante su vecino

Los Nets, con Michael Porter Jr. como máximo anotador con sólo 12 puntos, ratificaron su mal momento de juego, con ocho derrotas en los últimos diez partidos

"La forma en que jugamos con energía de principio a fin fue clave para nosotros", señaló Brunson sobre la diferencia respecto a las derrotas anteriores. "Cuando los tiros no entran tenemos que apoyarnos en otra cosa y debe ser la defensa y la energía"

De acuerdo con ESPN, el propio Brunson convocó el lunes a una reunión únicamente de jugadores para afrontar el declive del equipo, que tenía un registro de 2-8 en los diez juegos anteriores